Réu é condenado a 14 anos por tentar matar vizinho a tiros em Belém

A vítima foi atingida por vários disparos no pulmão e na cabeça. O crime teria sido cometido após o réu suspeitar de traição envolvendo sua ex-companheira e o vizinho.

Jurados do 1º Tribunal de Belém votaram pela condenação de réu acusado de tentar matar vizinho a tiros. A pena aplicada a Wagner Willian Souza da Conceição, de 29 anos, deve ser cumprida em regime inicial fechado, na penitenciária onde já se encontra preso.

O crime ocorreu em outubro de 2013, por volta de 19h, em frente a casa da vítima, localizada no bairro do Marco, em Belém. O vizinho Diego Marconzzini foi atingido por vários disparos de arma de fogo, na cabeça e no pulmão. Um morador de rua ajudou a socorrer a vítima e o levou até um hospital próximo. A vítima ficou em coma e respirando com ajuda de aparelhos por quase dois meses.

A esposa, filha e duas sobrinhas da vítimas presenciaram o crime, que aconteceu no momento em que eles se preparavam para sair de casa.

Segundo consta no processo, o crime teria sido cometido devido uma suspeita que o vizinho estava tendo um caso com a ex-companheira do réu. A esposa de Diego disse que entrou em contato com a companheira do réu para questionar se de fato eles mantinham um relacionamento extra conjugal. A companheira de Wagner garantiu que jamais havia falado com a vítima e que a suspeita não procedia.

Em interrogatório, o réu negou a autoria do crime, sob alegação de ter sido acusado por estar com a mesma roupa branca que estava o atirador. O acusado alegou ainda que não tinha sequer motivos para matar a vítima, e que mantinha uma boa relação com a vizinhança.

Os jurados acolheram a tese sustentada pela acusação, que dizia que o réu cometeu homicídio tentado contra a vítima, que foi a óbito por ter sido socorrida logo após os disparos. A defesa do réu sustentou a negativa de autoria, baseada em declarações do acusado.