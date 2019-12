Réveillon da Assembléia Paraense Com Martinho da Vila

O ano de 2019 não foi nada positivo para a Rede Globo.

No primeiro trimestre, a emissora fechou o período nobre de sua grade horária, que abrange o horário das 18h à meia noite, com a pior audiência de sua história.

Dados do Painel Nacional de Televisão (PNT), que contém números das 15 maiores regiões metropolitanas do Brasil, confirmam a emissora registrou 21,5 pontos no período.

Ao compararmos os números deste ano com o ano de 2018, a Globo havia registrado 26,2 pontos no primeiro trimestre.

Como noticiou o Conexão Política em maio, apresentadores de alto escalão da emissora foram dispensados e perderam espaço na rádio do Grupo Globo.

São eles: Adriane Galisteu, Fernanda Gentil, Maju Coutinho e Otaviano Costa.

O principal motivo para toda essa reformulação que a emissora vem enfrentando é o alto custo de sua atual folha de pagamento.

O dinheiro que entra através das publicidades e patrocínios não tem sido suficiente para arcar com todas as despesas.

Especial de Roberto Carlos na Globo tem a pior audiência da história

A Rede Globo exibiu na última sexta-feira (20) o clássico especial de final de ano com o cantor Roberto Carlos.

Este ano não houve a tradicional gravação de um show com o músico para o especial de Natal.

Devido a crise que a emissora vem enfrentando, a Globo foi na contramão de todos os anos anteriores, optando por fazer um compilado dos melhores momentos de apresentações que Roberto já fez ao redor do mundo.

O público, no entanto, parece não ter não ter gostado da novidade.

Segundo os números oficiais de audiência, o especial recebeu a pior audiência da história. E pela primeira vez em 45 anos a atração ficou abaixo dos 20 pontos no ibope.

Ivan Moré, Glenda Kozlowski, Tino Marques, Dony de Nuccio: confira os jornalistas que saíram da Globo em 2019

A Globo segue sofrente uma forte baixa em sua área de jornalismo após a saída de nomes de peso, a exemplo de Glenda Kozlowski, que estava na emissora havia 23 anos.

Porém, ela não foi a única do jornalismo a deixar o Grupo Globo em 2019.

Veja abaixo 16 principais nomes que saíram da emissora neste ano.

Ivan Moré

Reprodução | TV Globo

O apresentador esportivo foi demitido da empresa. A saída do jornalista foi causada por muitas polêmicas, pois ele não pode cumprir seus últimos dias à frente do Globo Esporte por desavenças com a chefia.

Glenda Kozlowski

Reprodução | TV Globo

Após 23 anos de casa, Glenda pediu as contas.

Ela começou no Grupo Globo em 1996 para apresentar o Esporte Espetacular e continuava atuando na área esportiva da emissora.

Dony de Nuccio

Reprodução | TV Globo

Dony de Nuccio, que apresentava o Jornal Hoje, pediu demissão da Globo após quebrar código de ética da emissora.

O jornalista gravou um vídeo para uma instituição bancária, contrariando norma interna da emissora.

Sergio Aguiar

Reprodução | TV Globo

O ex-âncora da GloboNews pediu demissão após não aceitar uma redução de salario anunciada pela Globo.

Com isso, ele recebeu uma proposta da RecordTV, saindo da Globo para dar continuidade como âncora no Jornal da Record.

Tino Marcos

Reprodução | TV Globo

O veterano repórter esportivo foi demitido da Globo após 31 anos na emissora.

Outro repórter do esporte a pedir uma licença de seis meses foi o também veterano Tino Marcos.

Segundo informações de bastidores, Tino ficou desconfortável com a demissão de Mauro Naves.

Mari Palma

Reprodução | TV Globo

A repórter Mari Palma, que ganhou notoriedade por apresentar o giro ‘G1 Em Um Minuto’, recebeu uma proposta da CNN Brasil.

Assim, Mari pediu demissão da Globo após longos anos na emissora.

Phelipe Siani

Reprodução | TV Globo

Noivo de Mari Palma, Phelipe Siani também recebeu uma proposta da CNN Brasil.

De acordo com fontes, o novo programa deles será uma mistura de jornalismo e entretenimento.

Millena Machado

Reprodução | TV Globo

A apresentadora do AutoEsporte foi demitida após oito anos de casa.

Ela não detalhou como ocorreu o desligamento, mas confirmou a demissão.

“Foram quase 8 anos de extrema dedicação e uma rotina de trabalho intensa que puderam ser acompanhadas pelas minhas postagens nas redes sociais e semanalmente na TV. Saibam que ter o privilégio da cia ativa de vocês em todos os momentos foi especialmente gratificante. Agradeço imensamente o grande e caloroso carinho que eu recebi”, escreveu Millena.

Marcos Uchôa

Reprodução | TV Globo

Uchôa, que tinha grandes anos na emissora, pediu afastamento não remunerado de seis meses.

Cris Dias

Reprodução | TV Globo

Cris saiu da Globo em setembro para estrear um canal no YouTube.

Em seguida, a CNN foi em busca da jornalista para contratar a ex-veterana.

Ela trabalhou na Globo por 13 anos, passando pelo ‘Globo Esporte’ e o ‘Esporte Espetacular’.

Márcio Canuto

Reprodução | TV Globo

O tradicional repórter de cultura ficou na Globo por 21 anos.

Ele decidiu pedir demissão e se aposentar.

Sandra Passarinho

Reprodução | TV Globo

jornalista Sandra Passarinho pediu demissão da Globo neste mês após 50 anos de carreira dentro da emissora.

A repórter trabalhava na emissora desde 1969, quando tinha apenas 19 anos, e foi a primeira correspondente da Globo na Europa.

Rodrigo Alvarez

Reprodução | TV Globo

O jornalista Rodrigo Alvarez, de 45 anos, é mais um a pedir demissão da Rede Globo.

Há 23 anos na emissora, Alvarez trabalhava como corresponder da Globo na Europa.

O desligamento do jornalista foi informado pelo diretor-geral de Jornalismo Ali Kamel.

Leo Bianchi

Reprodução | TV Globo

O repórter saiu da emissora no início de outubro. Ele explicou, após sua saída, que tentou emplacar um projeto no segmento digital da emissora, mas não deu certo.

Monalisa Perroni

Reprodução | TV Globo

A jornalista Monalisa Perrone pediu demissão da Globo.

Logo após o anúncio, a emissora, por meio de um comunicado, informou que o apresentador, Roberto Kovalick passou substituí-la.

Monalisa já está de emissora nova, onde fará parte do novo time da CNN Brasil.

Izabella Camargo

Reprodução | TV Globo

Izabella Camargo havia sido demitida em 2018, mas foi reintegrada à Globo através de uma decisão judicial.

Por meio de um acordo milionário com a emissora, ela saiu novamente para focar em projetos pessoais.

Funcionários da Globo planejam protesto no dia 10 de janeiro em São Paulo

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do portal UOL, circula nas redes sociais e grupos de mensagem de funcionários da Globo, uma convocação para ato de protesto na emissora no dia 10 de janeiro, em São Paulo.

A motivação seria um ato de repúdio as contra mudanças em planos de saúde, série de demissões e cortes feitos ou anunciados pela emissora.

Segundo Feltrin, Jornalistas, especialmente, vêm protestando contra as mudanças no regime de contratação e nos planos de saúde.

Ainda de acordo com ele, a informação foi obtida por meios de grupos de mensagens em que funcionários da emissora fazem parte.

A coluna também ouviu fontes sindicais, que confirmaram que há dois grupos insatisfeitos com a emissora.

A resposta da Globo

Por meio da CGCom, a emissora também negou a coluna, em nota, que os funcionários serão prejudicados, ou que eventuais mudanças nos planos irão afetar ou interromper tratamentos.

Leia a nota na íntegra:

“Não haverá interrupção de tratamentos. O que acontece é que a Globo, como parte dos processos de busca de eficiência e evolução constante, dedicou os últimos 12 meses a estudar os pacotes de benefícios oferecidos pelas grandes empresas.

E, em linha com as melhores práticas do mercado, fez alguns ajustes no seu plano de saúde para continuar oferecendo uma das mais abrangentes coberturas.

A Globo está segura de ter chegado num modelo que resguarda o cuidado que historicamente tem com seus funcionários e familiares. CGcom – Central Globo de Comunicação.”