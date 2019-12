Réveillon em Outeiro terá shows musicais e fogos de artifício silenciosos

Na manhã da última sexta-feira, 27, para o prefeito Zenaldo Coutinho foi de visitas às frentes de trabalho instaladas nos diversos canteiros de obras espalhados pela cidade, que incluem de intervenções de saneamento a reforma de praças. Acompanhado do secretário municipal de saneamento, Cláudio Mercês, Zenaldo percorreu os bairros da Cremação, da Condor, de Batista Campos e do Telégrafo.

A primeira vistoria foi realizada nas obras de drenagem no entorno do canal da avenida Generalíssimo Deodoro, no trecho entre a rua dos Caripunas e a avenida Fernando Guilhon, onde a Prefeitura conclui a instalação de bloquetes em toda a lateral da via, nos dois sentidos, e a limpeza do canal. Além disso, está sendo realizada a ampliação da obra para a Caripunas, visando à solução dos alagamentos registrados no local.

“Viemos hoje até esta obra da Generalíssimo, uma área que sofria com um problema antigo de saneamento, e agora está totalmente bloquetada, e avançando para a Caripunas, também às margens do canal”, destacou Zenaldo.

A aposentada Maria Suely Bordalo, 69 anos, afirmou que desde que se iniciaram as obras no perímetro em que ela reside, nunca mais ocorreram os alagamentos. “Moro aqui há quase 50 anos, mas pela primeira vez as chuvas chegaram, mas não alagaram minha casa por causa dessa obra. Eu já vejo o grande benefício desse trabalho aqui na nossa rua, e estou muito feliz por isso”.

Depois o prefeito seguiu para o trecho da avenida Bernardo Sayão que compreende a área física do antigo Iate Clube do Pará até à praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, que já está recebendo as intervenções para oferecer lazer e prática esportiva à população.

Com base no projeto arquitetônico, os cerca de 400 metros do trecho estão passando por obras para construção de um calçadão com iluminação, quadras poliesportivas, Academia ao Ar Livre, estacionamento, além de áreas para receber modalidades náuticas, como remo, caiaque e vela, para atender a comunidade.

“Mais uma vez estivemos aqui vistoriando as obras que estão sendo feitas na nossa cidade e esta, em frente ao antigo Iate Clube, é uma grande obra, com áreas de lazer e esporte, e ela sendo preparada para, já no primeiro semestre, ser entregue para a nossa cidade”, declarou o gestor municipal.

De lá, Zenaldo e equipe seguiram para inspecionar o andamento da obra de requalificação das pontes da praça Batista Campos e a obra de reforma da praça localizada na travessa Djalma Dutra com o Canal do Galo, no bairro do Telégrafo, onde será construída uma quadra de esportes com alambrado, bancos em concreto e guarda-corpo. “Essa era uma demanda da comunidade e logo, logo a gente vai estar entregando para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, disse o prefeito.



Texto: Karla Pereira