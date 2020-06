RITMO DE FESTA: ADVOGADO IGNORA ISOLAMENTO E PROMOVE AGLOMERAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Comemoração reuniu mais de 30 amigos em restaurante de Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte que registrou aumento de 43% em casos de Covid-19 nos primeiros dias de junho

A celebração de aniversário de um advogado mineiro num aprazível restaurante em área nobre de Nova Lima, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, virou um criticado exemplo de aglomeração no momento em que vigora a proibição desse tipo de evento na região.

A confraternização, realizada no último domingo (7), acabou registrada em fotos compartilhadas na conta de Facebook de um colunista social local e também reproduzidas no portal de notícias BHAZ. As imagens mostram o aniversariante e seus convidados em uma área aberta do restaurante, cercados por árvores e com mesas protegidas por três guarda-sóis.

Em uma foto, é possível contar 31 pessoas próximas umas das outras. Ninguém usava máscara.

Advogado mineiro com amigas em seu aniversário no último domingo (7) Foto: Reprodução

Nos primeiros dias de junho, o número de casos confirmados de Covid-19 aumentaram significativamente em Nova Lima. No período de uma semana, houve um aumento de 43% no número de infectados e a primeira morte foi registrada.

Em 2 de junho, havia 178 infectados pelo coronavírus no município. A quantidade de contaminados passou para 255 no dia 9 de junho.

“Celebrei meu aniversário com alguns amigos, em restaurante em Nova Lima, município que havia flexibilizado as normas de isolamento social. A minha intenção, de forma alguma, foi afrontar qualquer regra. Peço desculpas se esse foi o entendimento que, involuntariamente, acabei transmitindo”, disse o advogado aniversariante, em nota encaminhada a ÉPOCA.

Durante a confraternização, convidados optaram por não usar máscaras Foto: Reprodução

Nova Lima chegou a flexibilizar as medidas de isolamento social em 5 de maio, mas voltou a adotar medidas mais rígidas após uma semana diante do movimento registrado nos estabelecimentos comerciais. O último decreto municipal, que restabeleceu o isolamento, foi publicado em 2 de junho.