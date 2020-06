Roberto Jefferson é despejado do Hotel Nacional em Brasília

Presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson foi um dos hóspedes despejados do Hotel Nacional na manhã desta quarta-feira (24/06), em Brasília. O ex-deputado federal morava na suíte presidencial da tradicional unidade, localizada no centro da capital da República, a mesma a qual hospedou a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, em 1968 .

Em conversa com a coluna Janela Indiscreta, o cacique petebista afirmou que estava em Brasília na hora da chegada do oficial de Justiça e que representantes de um dos novos proprietários do empreendimento – o grupo hoteleiro Bittar – foram muito “gentis” com o ex-congressista, que ocupa há mais de uma década o luxuoso quarto do prédio.

“Eles foram muito educados e gentis comigo em todo o processo. Não foram afoitos em momento algum e me permitiram fazer minha mudança até as 17h desta quarta, e já estou me preparando para tirar minhas coisas de lá a tempo”, disse.

Roberto Jefferson não quis adiantar onde ficará hospedado durante os próximos dias em Brasília, mas garantiu que não será em alguma unidade dos novos proprietários do Hotel Nacional.

“Não vou para o Grand Bittar, não. Devo ir para um outro hotel, mas vou me resolver até o fim do dia”, disse.

Leilão

Em dezembro de 2018, duas empresas de Brasília arremataram em leilão o Hotel Nacional, por R$ 93 milhões. O Grupo Bittar (da família Bittar) e a Luner (construtora dos irmãos Farah), em consórcio, assumiram a operação de um dos mais tradicionais empreendimentos da capital federal.

Pertencente à família Canhedo, o Hotel Nacional foi colocado à venda pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. A contragosto dos Canhedo, o Hotel Nacional entrou na massa falida da Petroforte Petróleo Ltda, que era credora das empresas de transporte aéreo e terrestre dos Canhedo.

Inaugurado em 1961, o Hotel Nacional se tornou reduto da alta classe, por onde passaram celebridades, personalidades internacionais e figuras políticas.

A suíte presidencial, por exemplo, a qual em 1968 hospedou a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, virou residência de um político que protagonizou um dos maiores escândalos de corrupção do Brasil: o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), preso em 2014, no processo do Mensalão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O Hotel Nacional tem 10 andares e 347 apartamentos distribuídos em 43 mil metros quadrados. Também fazem parte da extensa lista de hóspedes ilustres: os ex-presidentes dos Estados Unidos Jimmy Carter e Ronald Reagan; o ex-presidente francês Charles De Gaulle; e a ex-primeira-ministra da Índia Indira Gandhi; e a atriz brasileira Leila Diniz.

Hotel Nacional foi vendido por R$ 93 milhões em 2018Divulgação

Ação de despejo no Hotel Nacional ocorreu na manhã desta quarta-feira (24/06)

Por: Rafaela Felicciano/Metrópoles