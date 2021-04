Rompido com a família, Harry deve ir ao velório do avô sem Meghan

Após mais de um ano afastados da família real britânica, Meghan Markle e o príncipe Harry ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a morte do príncipe Philip, avô de Harry e marido da rainha Elizabeth II. Ele faleceu nesta sexta-feira (9), no Palácio de Buckingham.

O velório de Philip poderia marcar o reencontro do casal com a família real em um contexto delicado. Em março, Harry e Meghan deram uma entrevista à apresentadora norte-americana Oprah em que fizeram pesadas críticas à família real e acusaram a realeza britância de racismo.

A rainha reagiu e um comunicado oficial foi divulgado após a polêmica entrevista. “Toda a família está triste ao saber a extensão de quão desafiadores os últimos anos têm sido para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente as de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos.”

Uma vez liberado, ele poderia ir ao velório, onde deve acontecer um reencontro constrangedor com o resto da família, especialmente os príncipes Charles e William, seu pai e irmão, após a entrevista que Harry e Meghan deram para a jornalista norte-americana Oprah Winfrey, denunciando episódios de racismo que ela passou.

“Harry fará de tudo para voltar ao Reino Unido e estar com sua família. Ele quer estar presente, especialmente pela avó, nestes tempos difíceis”, disse ao Daily Mail uma fonte próxima à família real, que não foi identificada. “Meghan, obviamente por conta da gravidez, vai precisar conversar com médicos para ver se pode viajar com segurança, mas acho que Harry virá”.

Foto: JOE PUGLIESE / HARPO PRODUCTIONS / AFP

Fonte: R7