Ronaldo dá show, quebra marca de 100 gols pela seleção e comanda vitória de Portugal sobre a Suécia

Cristiano Ronaldo é uma lenda!

Nesta terça-feira, Portugal visitou a Suécia pela segunda rodada da Liga das Nações e o craque entrou para a história. O camisa 7 fez os dois gols da vitória lusitana por 2 a 0 – dois golaços – e quebrou a marca de 100 gols pela seleção portuguesa, chegando aos 101.

O camisa 7, que não participou da estreia de Portugal por conta de uma picada de abelha no pé, estava disposto a compensar a ausência e foi para cima dos suecos desde o apito inicial. A primeira etapa foi bastante movimentada, com as duas equipes criando chances e com Cristiano martelando a defesa adversária.

Foram duas chances do português que pararam em excelentes defesas de Olsen, incluindo um chute rasteiro da entrada da área que o goleiro sueco fez milagre para salvar com os pés.

Nos acréscimos do primeiro tempo, porém, o arqueiro nada pode fazer. Svensson cometeu falta na entrada da área, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Na cobrança, Cristiano colocou a bola na gaveta,, com perfeição, fazendo seu 10º gol de falta e o seu 100º com a camisa do Portugal, um golaço.

Na segunda etapa, o bombardeio de Cristiano persistiu e o camisa 7 foi recompensado aos 28 minutos quando recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu de perna direita no ângulo esquerdo de Olsen, que mais uma vez nada pôde fazer para evitar o golaço de Ronaldo, que chegou aos 101 por Portugal.

O resultado mantém os 100% de aproveitamento da seleção portuguesa na Liga das Nações após a estreia com vitória sobre a Croácia.

Ficha técnica

Suécia 0 x 2 Portugal

GOLS: Cristiano Ronaldo 2x (POR)

SUÉCIA: Olsen, Krafth, Helander, Jansson e Augustinsson; Kulusevski, Svensson, Olsson e Forsberg; Berg e Isak; Técnico: Jan Andersson

PORTUGAL: Lopes, Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro; Danilo Pereira, João Moutinho e Bruno Fernandes; Bernardo Silva (Gonçalo Guedes), João Félix e Cristiano Ronaldo; Técnico: Fernando Santos

Estatísticas

Cristiano chegou aos 101 gols pela seleção

Foram 165 partidas de CR7 com a camisa de Portugal para o craque alcançar o feito

Agora o camisa tem 5 gols em 3 partidas na história da Liga das Nações

Dos 101 gols, 55 foram de perna direita, 24 de cabeça e 22 de perna esquerda

O gol desta terça-feira foi 10º de falta direta de Ronaldo por Portugal

Agora, Portugal tem 55 vitórias, 5 empates e 6 derrotas quando Cristiano marca

Nestas 55 vitórias, Cristiano marcou impressionantes 87 gols

Nas 6 derrotas foram 6 gols e nos 5 empates foram 8 gols

Na reedição da final da Copa do Mundo de 2018, a França repetiu o placar e venceu a Croácia por 4 a 2. O jogo válido pela segunda rodada pelo grupo A3 da Liga das Nações foi realizado no Stade de France, nesta terça-feira.

Com o resultado, a equipe comandada por Didier Deschamps está na segunda posição da chave com seis pontos, atrás de Portugal no saldo de gols. Já os croatas, que estão na lanterna, ainda não pontuaram.

O astro Kylian Mbappé, do PSG, foi diagnosticado com COVID-19 e foi cortado da seleção francesa.

Eduardo Camavinga tornou-se o jogador mais jovem a defender a França (17 anos e 303 dias) desde 1955, quando Maryan Wisniewski estreou aos 18 anos, 2 meses e 2 dias na vitória contra a Suécia (2 a 0).

Os atuais campeões mundiais entraram em campo com uma formação bem diferente em relação ao último duelo, quando venceram a Suécia.

No primeiro tempo, a França teve menos posse de bola e começou atrás no placar. Apos cobrança de escanteio na área, Sissoko subiu para cabecear, mas não conseguiu afastar o perigo. Lovren dominou a bola de pé direito, cortou o defensor e chutou cruzado com a canhota para o fundo das redes.

O empate dos donos da casa aconteceu aos 43 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Griezmann recebeu passe dentro da área de Ben Yedder e completou para o gol.

Apenas dois minutos depois, os franceses viraram com Martial. A bola ainda tocou na trave e no goleiro Livakovic antes de entrar.

Aos 10 minutos do segundo tempo. Brekalo recebeu belo passe de Kovacic dentro da área. Ele passou aos trancos e barrancos por três defensores franceses antes de superar o goleiro Lloris.

Os franceses voltaram a liderar o marcador aos 18 minutos. O zagueiro Upamecano subiu mais alto do que a zaga croata e cabeceou com força. O goleiro ainda tocou na bola, mas não evitou o gol.

Aos 31, a bola bateu na mão de Lovren e o juiz marcou a penalidade. Giroud bateu no canto direito de Livakovic, que pulou no canto oposto.

Ficha técnica

França 4 x 2 Croácia

GOLS: França: Griezmann, Livakovic (contra), Upamecano e Giroud Croácia: Lovren, Brekalo

FRANÇA: Lloris, Lenglet, Lucas Hernández, Upamecano, N’Zonzi, Kanté (Camavinga), Griezmann (Fekir), Mendy, Sissoko, Martial e Ben Yedder (Giroud)

Técnico: Didier Deschamps

CROÁCIA: Livakovic, Caleta-Car, Lovren, Melnjak, Uremovic (Uremovic), Brozovic, Vlasic, Kovacic, Kramaric, Perisic (Pasalic) e Rebic (Brekalo)

Técnico: Zlatko Dalic

Estatísticas

14ª jogos invictos da França no Stade de France

Na Copa do Mundo de 1998, a França venceu de virada a Croácia na semifinal por 2 a 1.

Os Bleus também derrotaram os adversários na final do Mundial de 2018 por 4 a 2.

Antoine Griezmann deu a 21ª assistência pela França

Olivier Giroud marcou o 40º gol, um a menos do que Michel Platini (41), o 2º maior artilheiro da história da seleção.

Classificação

GRUPO A1

– Portugal: 1º lugar, com 6 pontos (saldo +5)

– França: 2º lugar, com 6 pontos (saldo +3)

– Suécia: 3º lugar, com 0 ponto (saldo -3)

– Croácia: 4º lugar, com 0 ponto (saldo -5)

Próximos jogos

As equipes voltam a campo no mês que vem, pela Liga das Nações.

Domingo, 11/10, 13h*, Croácia x Suécia

Domingo, 11/10, 15h45*, França x Portugal

*horário de Brasília