Ronaldo perde pênalti, Juventus empata com Milan, mas está na final da Copa

Um dos países mais afetados pelo novo coronavírus, a Itália, aos poucos, vai retomando às atividades corriqueiras do país. Uma delas, o futebol, fez sua reestreia na bota nesta sexta (12/06). Juventus e Milan entraram em campo, no Allianz Stadium, em Turim, para o jogo de volta da semifinal da Copa Itália.

O 0 x 0, que contou com Cristiano Ronaldo perdendo pênalti e Rabic expulso ainda no começo da partida, deu a classificação para a Juventus, já que no primeiro jogo, em Milão, as equipes empataram em 1 x 1 e a Velha Senhora se classifica pelo gol fora de casa.

O adversários dos comandados de Maurizio Sarri será decidido neste sábado, entre Inter de Milão e Napoli. A Napoli tem a vantagem do empate.

A final da Copa Itália será disputada na próxima quarta (17/060, e o campeonato italiano retorna no próximo fim de semana.

O jogo

Os primeiros minutos do jogo foram de muita pressão em cima do Milan. O trio de ataque e até os volantes marcavam em cima no campo de ataque e o time rossonero quase não viu a cor da bola. Aos 14 minutos, com assistência do VAR, o árbitro assinalou pênalti após um toque no braço de Calabria. Cristiano Ronaldo foi para a cobrança e…errou! Bola na trave.

No lance seguinte, o atacante Rebic, do Milan, fez falta dura em Danilo e foi expulso.

Apesar da superioridade numérica em campo e ter mantido a posse de bola durante a maior parte do tempo, a Juventus não conseguiu furar a defesa milanista, que se posicionou bem e levou o 0 x 0 para o intervalo.

2º tempo

Organizado em campo, o Milan começou a se sentir mais confiante, mesmo com um a menos. Dessa forma, fez suas melhores jogadas de ataque no começo do segundo tempo. Com mais espaços, a Juve tentou contra-atacar, mas assim como o adversário, também não acertou o último passe para concluir com qualidade.

Com o tempo passando, as equipes começaram a sentir os efeitos do período de quarentena e a intensidade diminuiu, rareando as oportunidades de gol. Sabendo administrar a vantagem do empate sem gols, a Juve se classifica para a final da Copa Itália e aguarda o vencedor do confronto entre Napoli e Inter de Milão.

Por: SAMIR MELLO