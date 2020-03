Rony critica postura da arbitragem: ‘Juiz deixou o jogo ficar tenso’

Nesse sabádo, 14, o Leão Azul, ainda comandou alguns ataques durante o jogo, mas o resultado da partida ainda ficou no 0x0.

A chuva castigou o gramado do Baenão que ficou pesado para o embate entre Clube do Remo e Independente, de Tucurui, jogo da abertura da oitava rodada do Parazão. Apesar da situação, os times até se empenharam num jogo bem alternativo, mas o placar ficou igual, mudo do começo ao fim do jogo.

O empate de 0 a 0 frustou a torcida azulina, mas deixou torcedor do Galo satisfeito pela coragem do time que jogou com nove desde os 27 minutos do segundo tempo. O Independente conseguiu parar o favorismo azulino dentro da sua casa.

Primeiro tempo

O Remo começou em cima e aos dois minutos Jackson quase abre o escore, porém esbarrou nas mãos do goleiro Evandro Gigante. O Leão tocava a bola, saindo para o jogo com os toques mais preciso pelo meio-campo. Aos 16 minutos Giovani cabeceou e Gigante desviou para o escanteio. O Independente ainda jogava preso, não saia para o ataque, sofrendo pressão azulina.

Aos 19 minutos Robinho, jogando improvisado na lateral- esquerda, pegou uma sobra de bola e mandou um foguete. Evandro Gigante mandou a bola para escanteio.

Perigo

O Galo apareceu com Ray Gol num lance de perigo ao gol de Vinicius aos 20 minutos. E, três minutos depois aconteceu o lance que o Galo reclamou bastante. Jogada de ataque com Ivair que foi ‘atropelado’ pelo Vinicius e perdeu o controle da bola. O árbitro viu jogada normal.

Cabeçada

O Remo seguia em busca de gol. Aos 30 minutos Giovani cabeceou por cima. O jogo ganhou mais vibração. O Galo ja encara o Leão. Aos 32 minutos Caça-Rato chuta e bate em Djalma e sai para fora. Aos 38 Giovani chuta por cima.

Susto

Na reta final do primeiro tempo o Galo pressiona e aos 44 minutos o goleiro Vinicus sai errado e a bola cai para Daelson que passa para Ray Gol que chuta e o goleiro rebate e a zaga completa chutando pra frente.

Aos 45 minutos Jari recebeu cartão amarelo por segurar Djalma

Segundo tempo

A etapa final foi marcada por expulsões e muitas catimba, além de gols perdidos. Aos 4’ Dudu entra livre, bate rasteiro e Vinicius manda desvia para escanteio.

Aos 18 minutos Wellington Cabeça foi expulso por cometer em Wesley. Antes tinha recebido amarelo.

No lance seguinte Martony Moral, sob pressão, cabeceia para trás e quase marca gol contra. O Remo domina, mas não consegue encontrar caminho do gol do Galo

2ª Expulsão

Aos 27 minutos numa confusão na defesa do Independente o atacante Jackson leva a pior e tem supercílio quebrado. O árbitro expulsa o zagueiro Ezequias pelo lance. O jogo fica paralisado por três minutos.

Atacantes

O técnico Mazola reforça ataque azulino com a entrada de Wesley e Wallace. O Galo fica na defensiva, se cuidando para não levar gols. O Remo vai pra cima. Jansen, aos 36 minutos, chuta e Evandro Gigante manda a bola para a escanteio. Ele começa fazer cerra, no cai e cai e leva cartão amarelo.

Aos 46 minutos o Remo tem sua melhor chance. Robinho acerta um petardo o goleiro rebate e Gelson manda para fora. Fim de jogo

Próximo Jogos

Na nona rodada o Remo volta jogar no Baenão, no domingo (22), diante do Águia, de Marabá, às 15h30. O Independente vai até Bragança para enfrentar o Bragantino, também no domingo (22), às 15h30.