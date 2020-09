Rua de acesso ao Parque do Utinga, em Belém, passa a ter sentido único durante obras na av. João Paulo II

A rua do Utinga passa a ter sentido único a partir desta segunda(7), com acesso exclusivo a quem trafega da av. Almirante Barroso em direção ao Parque do Utinga, em Belém.

A mudança ocorre devido a trecho da avenida João Paulo II, à altura do bairro Curió-Utinga, estar fechado no sentido Belém/BR-316 para obras de drenagem realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). As obras começaram na sexta (4).

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), quem deseja visitar o Parque do Utinga deve seguir pela Almirante Barroso e acesso a Rua do Utinga. Na saída, o motorista pode acessar a João Paulo II até o primeiro retorno para a pista sentido BR-Belém, que está liberada para veículos.

Av. João Paulo é interditada para obras de drenagem, em Belém. — Foto: Reprodução

A Semob informou que, com a mudança, planeja melhorar o fluxo viário e o acesso ao parque, diminuindo o congestionamento causado no trecho durante a obra, que tem duração prevista de trinta dias.

Ainda segundo a Semob, a rua do Utinga está recebendo nova sinalização da Sesan, responsável pela obra na área, e agentes de trânsito da Semob foram deslocados para orientar os condutores no início da mudança.