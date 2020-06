Ruy Barata completa 100 anos com muitas homenagens

Nesta quinta-feira, (25) é dia de comemorar o centenário de nascimento do poeta, compositor, advogado, político e professor Ruy Paranatinga Barata. Um dos nomes mais importantes da cultura paraense e brasileira o autor de “Pauapixuna”, uma das canções mais famosas compostas por ele, receberá várias homenagens em especiais que serão exibidos pelas emissoras da Cultura Rede de Comunicação. Além disso, a memória de Ruy Barata permanece viva entre os amigos e todos que se encantaram com a sua obra.

O ator, diretor de teatro e professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), Alberto Silva Neto, é um dos artistas que está presente no especial de homenagem ao centenário de Ruy Barata, feito pela Rádio Cultura FM. Ele conta que também foi convidado, no início deste ano para dirigir, ao lado de Cláudio Barros, um musical para teatro “Ruy Barata: o musical”. O espetáculo faz parte das homenagens que seriam feitas ao longo do ano, mas que tiveram que esperar um pouco mais de tempo, por conta da pandemia da Covid-19.

Alberto Silva Neto, no entanto, faz questão de ressaltar a importância de Ruy Barata. “Nós conhecemos, principalmente como um poeta e letrista, mas que também foi advogado, deputado estadual e federal e sempre com atuação ligada aos direitos humanos e numa posição de resistência contra os regimes ditatoriais que ele vivenciou, ao longo de sua vida. E essa atitude de cidadão se reflete na sua obra poética”, destaca o ator. “Eu acho o Ruy Barata um dos maiores poetas brasileiros porque a sua obra, embora não seja muito extensa, é muito profunda. E uma das coisas que mais me chama atenção, como valor poético na obra dele (Ruy Barata) é a sua dimensão autobiográfica, a maneira como o Ruy consegue se dizer e falar das suas experiências de vida na sua poesia”, complementa, citando o poema “Canção dos 40 anos”, que ele gosta muito.

O radialista da Rádio Cultura, Edgar Augusto, também está participando das homenagens ao amigo Ruy Barata e se emociona ao falar da convivência que desfrutaram. “Em uma terra como a nossa que ignora as suas grandes figuras depois que elas partem, o Ruy se constitui em uma exceção honrosa, e não sem razão. Os versos que ele escrevia, as letras musicais que ele criava, as aulas que ele ministrava, as conversas que ele tabulava, tudo era diferente, tudo era brilhante. Estar com o Ruy era um privilégio e eu tive este privilégio e eu quero dizer que ainda sinto muito a falta dele, do seu papo inteligente e ferino, que, às vezes, não perdoava nem os amigos”, lembra, saudoso, o radialista.

Em entrevista ao Portal Cultura, Edgar Augusto, relembrou que nem sempre a relação dos dois era um “mar de rosas”. “Um dia, eu confesso, nós brigamos. No outro, ele me apareceu lá no bar Maracaibo e disse: ‘Edgar, não adianta tu brigares comigo. Onde tu estiveres, eu sempre estarei por perto’. E eu espero que o Ruy esteja por perto. Eu continuo morrendo de saudades dele”, concluiu, emocionado, Edgar.

Ruy Paranatinga Barata nasceu em Santarém, em 25 de junho de 1920, e morreu em São Paulo, em 23 de abril de 1990, foi advogado, cartorário, jornalista, poeta, professor, músico e político paraense. Sua biografia vai de intelectual a boêmio, de amável a explosivamente sincero, segundo amigos e pessoas próximas. Junto com o filho Paulo André Barata, foi responsável por muitos sucessos da música paraense, como “Esse rio é minha rua”, “Pauapixuna”, “Foi Assim” e “Indauê Tupã”.