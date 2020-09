Saiba as regras que você terá que seguir ao votar neste ano

As eleições municipais de 2020 de novembro terão um protocolo sanitário para evitar a disseminação de coronavírus entre eleitores e mesários. Entre as regras estão a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos eleitores e mesários.

– Se estiver sem máscara, não pode entrar [no local de votação] – afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso.

O Plano de Segurança Sanitária foi elaborado por especialistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês.

Os cerca de 95 mil locais de votação serão adaptados para manter distanciamento mínimo de 1 metro entre os eleitores e terão álcool em gel disponíveis antes e depois da votação. O horário foi ampliado em uma hora para evitar aglomerações.

Segundo o TSE, empresas doaram 9,7 milhões de máscaras descartáveis, 1 milhão de litros de álcool em gel para eleitores e 2,1 milhões de frascos individuais para os mesários.

A Justiça Eleitoral também excluiu a identificação biométrica e alterou o protocolo de entrega dos documentos, que agora devem ser apenas exibidos aos mesários.

VEJA AS REGRAS

– Uso de máscara será obrigatório;

– Proibido ingerir alimentos, beber ou qualquer atividade que exija a retirada da máscara;

– Fitas demarcarão distanciamento de 1 metro entre eleitores;

– Exclusão da identificação biométrica;

– Confirmação da identificação através da assinatura no caderno de votação;

– Levar a própria caneta (do contrário, será usada a caneta coletiva);

– Eleitor é orientado a higienizar as mãos antes e depois de votar;

– Mesários receberão máscaras para trocar a cada 4 horas, face shield e álcool em gel individual;

– Eleitores e mesários que apresentarem febre nos 14 dias anteriores não devem comparecer e poderão justificar a ausência. Mesários devem notificar sua zona eleitoral.

Além disso, o eleitor poderá justificar ausência no aplicativo e-Título, disponível para celulares e tablets com sistemas operacionais iOS ou Android, sem sair de casa. A medida foi tomada para reduzir o fluxo de pessoas nos locais de votação.

O TSE também orienta que o horário das 7h às 10h seja preferencial para pessoas acima de 60 anos, um dos grupos considerados de risco para o coronavírus.

Eleitores que não fazem parte do grupo de risco poderão votar neste horário, mas a ideia da recomendação é que idosos sejam majoritariamente atendidos neste período do dia.