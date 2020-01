Saiba como funciona o cartão Caixa Simples sem consulta ao SPC/Serasa

O mercado financeiro tem sido exigente quando o assunto é liberação de crédito, principalmente quando o solicitante apresenta histórico de negativação. No entanto, algumas financeiras vão na contramão do cenário econômico e investem em opções de financiamento e linhas de crédito voltadas especificamente para esse tipo de público.

Um desses exemplos é o Cartão Caixa Simples, destinado a aposentados e pensionistas do INSS, com até 75 anos de idade. A modalidade é apresentada sob a forma de cartão de crédito consignado que oferece taxas de juros bem abaixo do valor convencional cobrado no mercado.

O que é o Caixa Simples?

Por estar inserido na linha de consignado, o cartão conta com a facilidade de desconto automático direto do benefício do cliente. O limite de margem para abatimento é de 5% do valor total da fatura, sendo de inteira responsabilidade do titular o pagamento do saldo restante.

Além desse diferencial, é possível converter até 95% do limite de crédito em dinheiro na conta. Dessa forma, é possível também utilizar o cartão para quitar outras dívidas. Contudo, para a conversão, são cobradas taxas de juros rotativos + IOF até o dia de pagamento da fatura.

Vantagens do novo cartão

Dentre os principais benefícios oferecidos pelo serviço estão:

Taxas de juros mais em conta, chegando a custar 3x menos que a de bancos convencionais. Cobrança de rotativo é de apenas 2,85% ao mês;

Anuidade Zero, sendo cobrada apenas a tarifa de R$ 15 para emissão do cartão, com possibilidade de parcelamento em até 3x;

Livre de consulta aos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa (em casos de débitos vencidos na estatal, há risco de não ter o cartão aprovado até regularização da dívida).

Programa Check-Up Lar , disponível para situações em que o cliente precisa realizar pequenos reparos na residência, como revisões elétricas, hidráulicas, além de instalação de itens como prateleiras, persianas e cortinas, por exemplo;

, disponível para situações em que o cliente precisa realizar pequenos reparos na residência, como revisões elétricas, hidráulicas, além de instalação de itens como prateleiras, persianas e cortinas, por exemplo; Participação no programa Clube Elo Mania Caixa, que conta com desconto e acesso exclusivo em diversos produtos e serviços.

Contratação

Para a adesão ao produto, o aposentado ou pensionista do INSS com até 75 anos deve comparecer à uma das agências Caixa espalhadas pelo Brasil portando os seguintes documentos:

CPF;

RG;

Comprovante de endereço;

Extrato atualizado do benefício.

Para encontrar a agência mais próxima da sua localidade, acesse o buscador Caixa.

Canais de atendimento Caixa

Para eventuais dúvidas em relação ao cartão, a estatal disponibiliza diversos canais de atendimento, dos quais:

Aplicativo Cartões Caixa e Mobile Banking Caixa – para consulta de extrato e saldo, acompanhamento de compras e faturas, bloqueio e liberação do cartão, mudança de endereço e demais demandas;

– para consulta de extrato e saldo, acompanhamento de compras e faturas, bloqueio e liberação do cartão, mudança de endereço e demais demandas; Internet Banking Caixa – apenas para correntistas da financeira;

– apenas para correntistas da financeira; Central de atendimento de cartões Caixa – 4004 – 9009 (regiões metropolitanas) / 0800 940 9009 (demais localidades);

– 4004 – 9009 (regiões metropolitanas) / 0800 940 9009 (demais localidades); Outros telefones -SAC Caixa – 0800 726 0101; Ouvidoria Caixa – 0800 725 7474; Pessoas com deficiência auditiva ou de fala – 0800 882 2492; Ligações realizadas do exterior 55 61 2106 0999 (a cobrar).

Por: RENATO SOARES