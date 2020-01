Saiba como imprimir a guia de pagamento do IPVA 2020

Os lotes incluem smartphones modelo iPhone 8 Plus a partir de R$ 700, iPhone XS Max por lances a partir de R$ 2 mil, um Xbox One X a partir de R$ 500 e um Nintendo Switch a partir de R$ 350

A Receita Federal está realizando um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas que inclui produtos como smartphones – inclusive iPhones e aparelhos Huawei – caixas de som da JBL e consoles Xbox One X e Switch, com ofertas a partir de R$ 350. É uma boa chance de comprar alguns desse aparelhos a um preço muito mais baixo do que o praticado no mercado.



O pregão está sendo organizado pela Delegacia da Receita Federal em Natal (RN). Ao todo, são 41 lotes de produtos, que podem adquirido tanto pessoas físicas quanto jurídicas. As propostas podem ser enviadas até o próximo dia 21, e é importante lembrar que os participantes serão responsáveis pela retirada dos produtos arrematados.

O leilão inclui ainda produtos que não são eletrônicos – como perfumes, cabines de pintura, um carrinho de brinquedo colecionável e até um Fiat Doblo usado, modelo 2011/2012.

Entre os produtos da Apple, três lotes são tablets iPad 4, com lances a partir de R$ 700, dois Apple Watch a partir de R$ 500, sete lotes de iPhone 8 Plus de 64 GB, a partir de R$ 700; e três iPhone XS Max de 64 GB, saindo por lances a partir de R$ 2 mil. O comprador ainda pode encontrar dois lotes de smartphones Huawei P20 Pro, que não estão disponíveis nas lojas brasileiras, a partir de R$ 500.

As ofertas de videogame também estão interessantíssimas. O lote 32 é um Xbox One X, acompanhado de um acessório Nyko, por lances a partir de R$ 500. Os nintendistas podem tentar adquirir um Nintendo Switch, acompanhado de jogos e um fone de ouvido Sony, a partir de R$ 350.

A relação completa dos lotes ainda conta com muitos outros smartphones (LG, Motorola e Samsung, entre outras marcas), caixas de som, pen drives, acessórios para câmeras fotográficas, entre outros produtos.