Saiba o que entrará de exclusivo neste mês de junho na Netflix

A Netflix sempre está trazendo novidades para o seu acervo com filmes, séries, documentários e muitos outros conteúdos em vídeo. Entretanto, quem sempre acaba mesmo chamando a atenção são os seus títulos exclusivos, ou seja, os filmes, séries e outros conteúdos que só ficam disponíveis por lá e em nenhum outro serviço ou plataforma.

Já para este mês, a Netflix traz algumas novidades interessantes, sendo que um de seus maiores destaques fica por conta do filme The Last Days Of American Crime, que tem a sua estreia prevista para esta semana. Para você não perder nenhum conteúdo exclusivo que sairá neste mês, confira abaixo a relação completa dos títulos originais de junho que sairão na Netflix.

Fuller House – Episódios finais (02/06)

A série que conta diversas histórias divertidas e até dramáticas da família Tanner está chegando ao fim. Assim, nesta primeira semana de junho, a quinta e última temporada de Fuller House chega na Netflix para marcar a sua despedida.

Vera – Resgate Arco-Íris (02/06)

Esta pequena animação na Netflix deve divertir muito as crianças ao mostrar a saga de Vera e seu gato Bartleby em uma missão de resgate da melhor amiga do rei, tendo que passar por diversas aventuras e desafios no Arco-Íris Sem Fim.

Toda Palavra Conta (03/06)

Este documentário mostra a história de quatro concorrentes do maior concurso de soletração dos Estados Unidos, além de acompanhar uma investigação sobre o sucesso dos indianos nas últimas competições.

Baki – O Campeão (04/06)

Um dos animes previstos para estrear neste mês na Netflix conta a história de Baki, um lutador que tenta superar os feitos e a história de seu pai no mundo das artes marciais.

Queer Eye – 5º temporada (05/06)

A quinta temporada de Queer Eye continua a mostrar a história dos Fab Five, que viajam para a Filadélfia dando dicas e fazendo mudanças de visual inspiradoras.

The Last Days Of American Crime (05/06)

Um grupo de ladrões planeja um grande assalto a um banco antes do governo colocar em ação um plano parar acabar com todas as atividades criminosas.

Reality Z (10/06)

Com uma temática diferente, nesta série brasileira, participantes e produtores de um reality show devem buscar abrigo em seu estúdio enquanto está rolando um apocalipse zumbi em pleno Rio de Janeiro.

Lenox Hill (10/06)

Um documentário da Netflix mostra a vida de 4 médicos de Nova York que tentam conciliar o seu trabalho com a vida pessoal.

Destacamento Blood (12/06)

Este filme acompanha a história de quatro veteranos de guerra de volta ao Vietnã na busca de um tesouro e dos restos mortais de seu comandante.

Alexa & Katie – 4º temporada (13/06)

Série com o foco voltado para o público adolescente conta a história de duas amigas que devem superar diversas situações no ensino médio.

Olhos de Gato

Animação conta a história de uma garota que se transforma em gata para conseguir conquistar o seu crush.

The Politician – 2º temporada (19/06)

Após ter feito bastante sucesso com sua primeira temporada, que estreou ainda em 2019, a série de sátira política está de volta Netflix com novos episódios.

Coisa Mais Linda – 2º temporada (19/06)

Mais uma série brasileira que aparece na Netflix neste mês é a Coisa Mais Linda, que mostra a história da paulistana Malu e seu Marido abrindo um restaurante no Rio de Janeiro.

Feel The Beat (19/06)

Após passar por uma audição na Broadway, um dançarino está de volta a suja cidade natal relutantemente, mas concorda em treinar um grupo de jovens talentosos para uma grande competição.

Pai, Filho Pátria (19/06)

Documentário mostra a história de um soldado e seus filhos após ter sofrido um ferimento grave no Afeganistão.

Bebês em Foco – 2º temporada (19/06)

Série no formato de documentário da Netflix revela como as crianças fazem as descobertas da vida durante o seu primeiro ano de vida.

Atleta A (24/06)

Documentário mostra a história de repórteres apurando as histórias dos abusos do médico Larry Nassar cometidos com seus ginastas.

Esportes do Mundo (26/06)

Série da Netflix faz uma verdadeira viagem pelo mundo para mostrar algumas das práticas esportivas mais excêntricas e pouco populares.