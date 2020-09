Saiba por que a Netflix está sendo alvo de campanha de boicote nas redes

Milhares de pessoas foram às redes sociais nesta quinta-feira (10) para boicotar a Netflix pelo lançamento do filme francês “Lindinhas”, acusado de sexualizar suas protagonistas. Mais de 200 mil tuítes usaram a hashtag #CancelNetflix (cancele a Netflix), levando à campanha à lista de assuntos mais comentados do mundo no Twitter.

Uma primeira onda de críticas em agosto levou a gigante do streaming a remover uma imagem de divulgação do longa e pedir desculpas pelo anúncio “impróprio”. O filme foi lançado nos cinemas da França no mês passado, antes de ser disponibilizado online em vários países, inclusive no Brasil, na quarta-feira.

Os ataques vieram de todas as convicções políticas, mas especialmente de republicanos conservadores, incluindo alguns candidatos ao Congresso dos EUA por esse partido.

I am supportive of the arts.



I want the stars of @netflix #cuties to reach for every star in the sky. 🌟



That being said, I can not support allowing children to be portrayed in a way that is overly sexualized. pic.twitter.com/QsrqSxSwXw