Saiba quais as datas do 1º e do 2º turno das eleições de 2020

As eleições municipais de 2020 acontecerão em novembro, seguindo protocolos sanitários para eleitores e mesários se protegerem do novo coronavírus. Normalmente em outubro, o pleito foi adiado em um mês como medida para reduzir os riscos de contaminação.

O primeiro turno acontecerá no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 de novembro. Os locais de votação estarão abertos das 7h às 17h, considerados os horários locais, no primeiro e no segundo turno, que acontecerão respectivamente nos dias 15 e 29 de novembro. Antes, o horário previsto era de 8h às 17h.

Confira abaixo o calendário completo das Eleições 2020.

A partir de 11 de agosto: emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário;

De 31 de agosto a 16 de setembro: período destinado às convenções partidárias e à definição sobre coligações;

Dia 26 de setembro: prazo para registro das candidaturas;

A partir de 26 de setembro: prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia;

Após 26 de setembro: início da propaganda eleitoral, também na internet;

Dia 27 de outubro: prazo para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados;

Dia 15 de novembro: primeiro turno da eleição;



Dia 29 de novembro: segundo turno da eleição;

Até 15 de dezembro: para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro turno e, onde houver, ao segundo turno das eleições;

Até 18 de dezembro: será realizada a diplomação dos candidatos eleitos em todo país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas.

VEJA AS REGRAS

– Uso de máscara será obrigatório;

– Proibido ingerir alimentos, beber ou qualquer atividade que exija a retirada da máscara;

– Fitas demarcarão distanciamento de 1 metro entre eleitores;

– Exclusão da identificação biométrica;

– Confirmação da identificação através da assinatura no caderno de votação;

– Levar a própria caneta (do contrário, será usada a caneta coletiva);

– Eleitor é orientado a higienizar as mãos antes e depois de votar;

– Mesários receberão máscaras para trocar a cada 4 horas, face shield e álcool em gel individual;

– Eleitores e mesários que apresentarem febre nos 14 dias anteriores não devem comparecer e poderão justificar a ausência. Mesários devem notificar sua zona eleitoral.