Saiba quanto Ana Paula Arósio recebeu para participar de comercial

O retorno de Ana Paula Arósio para a televisão pode ter rendido um acordo milionário à atriz. Segundo a colunista Keila Jimenez, do R7, Arósio assinou um contrato de cerca de R$ 8 milhões para estrelar o comercial do banco Santander, exibido no intervalo do Jornal Nacional, da Globo.

Ana divide o comercial com Samantha Schmutz e Robson Nunes, que a anunciam como “xodó do Brasil” e “sumida”.

“Oi, gente, voltei”, diz a atriz ao entrar em cena, antes de apresentar o produto do banco. “Bom, agora vou voltar porque eu me desacostumei da civilização. Vou voltar para meu sabático em Xangrilá”, se despede.

A volta de Ana Paula às telinhas está dando o que falar uma vez que ela está longe dos holofotes desde 2010, quando desistiu da novela Insensato Coração. A morena leva uma vida tranquila e sem glamour com o marido no Reino Unido.