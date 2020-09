Saída para o feriadão pelo terminal rodoviário tem redução de 10% no número de passageiros

Apesar de fluxo intenso, número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado

Apesar da movimentação um pouco intensa nos terminais rodoviário e hidroviário de Belém nesta sexta-feira (04), às vésperas do feriado de 7 de Setembro, não foram registrados pontos de aglomeração como em outros feriados prolongados fora do contexto de pandemia. O fluxo para viagem foi marcado pela cobrança do uso de máscaras, totens de álcool em gel, aferição de temperatura e adesivos no chão para marcação do distanciamento exigido entre pessoas, além de cartazes informativos e outras orientações para prevenção à covid-19.

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), que administra o terminal hidroviário “Luiz Rebelo Neto”, localizado no bairro do Umarizal, informou que não houve estimativa de fluxo nesta ocasião porque é difícil criar uma expectativa diante do cenário da pandemia. No entanto, o local segue com funcionamento normal, todos os dias da semana, das 6h às 20h, com oito linhas fluviais, sendo seis intermunicipais e duas interestaduais.

Por volta das 6h, muitas pessoas já aguardavam para embarcar. Mas houve quem preferiu adiar o passeio. Manoel Dias, motorista, cogitou viajar para Soure, no Marajó, mas acabou optando por ficar em casa com a família. “Até pensei em comprar a passagem, mas essas restrições de isolamento enfraquecem um pouco o ânimo. Logo cedo, vi na TV que tinha fila no terminal hidroviário, mas não como em feriadões anteriores. E preferi deixar para outra oportunidade também”, relatou.

Terminal Hidroviário de Belém (Fábio Costa / O Liberal)

No terminal rodoviário, no bairro de São Brás, as filas foram limitadas ao longo da manhã e no restante da tarde. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), aproximadamente 13 mil pessoas devem passar pelo local neste feriado prolongado, com expectativa para redução de 10% de passageiros em relação ao mesmo período no ano passado.

Entre os destinos mais procurados dentro Pará, municípios do nordeste do Estado ganharam força, como Bragança, Capanema, Salinópolis e Curuçá. Para fora do território paraense, o maior número de passagens vendidas é para a região Nordeste, com destaque para estados como Ceará, Pernambuco e Bahia.

No grupo daqueles que embarcaram na tarde desta sexta, a professora Clícia Cunha, de 23 anos, escolheu o município de São Caetano de Odivelas (PA) para curtir um bom descanso. “Mesmo com essa pandemia que ainda não acabou, dá para viajar sim. Quero poder aproveitar esse feriadão comendo caranguejo da melhor qualidade lá em São Caetano”, disse.

O entregador Luan Diniz, 20, reuniu o cunhado, o sobrinho e a irmã dele para visitar a cidade de Rondon do Pará. O objetivo é amenizar a saudade causada pelo período de isolamento social. “Para fugir da rotina e aproveitar o feriado. Vamos mais por causa da família. Visitar nossos avós e matar um pouco a saudade. Melhor oportunidade para reencontro desse tipo”, opinou.