Saiu a nova cédula de R$ 200! sétima nota da família do Real

O Banco Central divulgou na tarde desta quarta-feira (2) a nova nota de R$ 200. A cédula, que traz o lobo-guará estampado, começou a circular hoje.

O Banco Central optou por manter os mesmos padrões de segurança das outras notas, como a marca d’água, numeral colorido e relevo.

Esta é a sétima cédula do grupo de notas do Real e a primeira, em 18 anos, com um novo valor. A última vez que isto aconteceu foi em 2002, com a cédula de R$ 20.

Nota de R$ 200 é lançada

Um ano antes, em 2001, era lançada a nota de R$ 2 e em 2005 a produção da nota verde de R$ 1 foi extinta, dando lugar à moeda.

A pedido do Banco Central, a Casa da Moeda deve produzir, até dezembro, 450 milhões de notas neste valor.

O objetivo da criação da nova cédula é a redução de transações feitas com dinheiro em espécie, o que economiza impressão com papel moeda. Além disso, há também a necessidade de equilibrar a circulação de dinheiro com o pagamento do auxílio emergencial, que custou mais de R$ 160 bilhões, se consideradas as cinco parcelas.