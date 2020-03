Samsung Galaxy Z Flip com tela dobrável chega ao Brasil por R$ 8.999 – Meio Bit

O Galaxy Z Flip, o segundo celular dobrável da Samsung chegou ao Brasil. As vendas oficiais começam nesta quarta-feira e novamente com uma oferta limitada, apenas na loja online e em 12 unidades físicas, em shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas.

O Galaxy Z Flip é o sucessor do Galaxy Fold, que adota o design clamshell clássico na dobra ao invés do formato de livro. Suas especificações, diferente do concorrente direto Motorola Razr são de ponta, com processador Snapdragon 855 Plus, 8 GB de RAM, 256 GB de espaço interno não expansível, bateria de 3.300 mAh com suporte a carregamento rápido de 15 W ou wireless Qi de 9 W, rodando Android 10 com Samsung One UI 2.

As câmeras contam com um conjunto duplo externo, com uma Wide e uma Ultrawide ambas de 12 megapixels, enquanto a interna possui 10 MP. No entanto, todas as três suportam captura de vídeos em 4K (60 fps externa, 30 fps interna).

No entanto, a maior atração é mesmo o display flexível. Trata-se de um Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas, resolução de 2.636 x 1.080 pixels, notch Infinity-O para a câmera interna e suporte a HDR10+; do lado de fora, há uma pequena tela de 1,06″ para exibir notificações, como informar quem está ligando e outras coisas.

A proteção da tela é fornecida por um vidro flexível produzido pela Corning, extremamente fino e que atualmente é o centro de uma polêmica, por ser muito vulnerável a riscos.

De resto, o leitor de digitais foi deslocado para a lateral, de modo a não comprometer a performance, e o design apela para o saudosismo, tentando conquistar consumidores dos velhos celulares flip, desde que estes tenham grana sobrando.

De qualquer forma a Samsung está experimentando novas opções, após a experiência conturbada com o Galaxy Fold.

Samsung Galaxy Z Flip — Ficha Técnica

Processador: SoC Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core Kryo 485 de 7 nm com 1 núcleo de 2,96 GHz, 3 de 2,42 GHz e 4 de 1,8 GHz;

SoC Qualcomm Snapdragon 855+, octa-core Kryo 485 de 7 nm com 1 núcleo de 2,96 GHz, 3 de 2,42 GHz e 4 de 1,8 GHz; GPU: Adreno 640 de 700 MHz;

Adreno 640 de 700 MHz; Memória RAM: 8 GB;

8 GB; Armazenamento interno: 256 GB;

256 GB; Armazenamento externo: não expansível;

não expansível; Tela interna: Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas, resolução de 2.636 x 1.080 pixels (425 ppi) e notch Infinity-O;

Dynamic AMOLED de 6,7 polegadas, resolução de 2.636 x 1.080 pixels (425 ppi) e notch Infinity-O; Tela externa: Super AMOLED de 1,06 polegada, resolução de 300 x 116 pixels e Gorilla Glass 6;

Super AMOLED de 1,06 polegada, resolução de 300 x 116 pixels e Gorilla Glass 6; Câmera externa: Wide com 12 MP e abertura f/1,8 e Ultrawide com 12 megapixels e abertura f/2,2, Flash LED, HDR10+, vídeos em 4K a 60 fps;

Wide com 12 MP e abertura f/1,8 e Ultrawide com 12 megapixels e abertura f/2,2, Flash LED, HDR10+, vídeos em 4K a 60 fps; Câmera interna: Wide de 10 MP e abertura f/2,4, autofoco com detecção de fase, HDR10+ e vídeos em 4K a 30 fps;

Wide de 10 MP e abertura f/2,4, autofoco com detecção de fase, HDR10+ e vídeos em 4K a 30 fps; Sensores: Proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro e leitor de impressões digitais na lateral;

Proximidade, acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro e leitor de impressões digitais na lateral; Conectividade: 4G/LTE, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, AD2P, BLE, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS;

4G/LTE, Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, AD2P, BLE, NFC, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS; Bateria: 3.300 mAh, com suporte a carregador rápido de 15 W e carregamento wireless Qi de 9 W;

3.300 mAh, com suporte a carregador rápido de 15 W e carregamento wireless Qi de 9 W; Porta: USB-C 3.1;

USB-C 3.1; Sistema operacional: Android 10 com Samsung One UI 2;

Android 10 com Samsung One UI 2; Dimensões: 167,9 x 73,6 x 7,2 mm (aberto), 87,4 x 73,6 x 15,4 mm (fechado);

167,9 x 73,6 x 7,2 mm (aberto), 87,4 x 73,6 x 15,4 mm (fechado); Peso: 183 g;

183 g; Cores: Preto e Ultravioleta.

Quando e quanto?

O Galaxy Z Flip estará disponível a partir desta quarta-feira (11), pelo preço sugerido anteriormente anunciado de R$ 8.999; ele poderá ser adquirido apenas na loja online da Samsung (shop.samsung.com) e em 12 lojas físicas da marca, nos seguintes shopping centers:

São Paulo: Center Norte, Anália Franco, Pátio Higienópolis, Eldorado, Bourbon e Morumbi Shopping;

Center Norte, Anália Franco, Pátio Higienópolis, Eldorado, Bourbon e Morumbi Shopping; Rio de Janeiro: Leblon e Norte Shopping;

Leblon e Norte Shopping; Curitiba: Park Shopping Barigui;

Park Shopping Barigui; Belo Horizonte: BH Shopping;

BH Shopping; Campinas: Parque Dom Pedro e Iguatemi Campinas.

A Samsung não informa quantas unidades serão disponibilizadas, mas é provável que a estratégia seja a mesma usada com o Galaxy Fold; assim, ele deve esgotar muito em breve.