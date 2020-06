Samsung lança Samsung Books no Brasil; veja preços e ficha técnica

A Samsung lançou a linha de notebooks Samsung Books no Brasil nesta quinta-feira (25). Os novos modelos chegam para substituir as linhas Essentials e Expert por preços que variam entre R$ 2.899 e R$ 7.199. A gigante sul-coreana apresentou no total oito computadores com diferentes especificações para atender às necessidades dos usuários.

Os gadgets possuem processadores Intel de décima geração, até 16 GB de memória RAM e compatibilidade com SSD. De acordo com a fabricante, os equipamentos chegarão ao mercado de forma gradativa nos próximos dias.

Os novos modelos apresentam tela de 15,6 polegadas com bordas finas e tecnologia antirreflexiva. O teclado foi redesenhado para que cada tecla seja 10% maior que nos notebooks antigos. O touchpad também teve melhorias: o componente agora é 20% maior.

Uma das novidades da série é o Samsung Flow, um aplicativo para celulares que permite visualizar a tela do smartphone diretamente do notebook ou tablet. O app possibilita ainda receber notificações e compartilhar imagens com agilidade entre os dispositivos.

A linha também conta com o Samsung DeX, recurso que permite o inverso: transformar o celular em uma interface extra do notebook por meio de um cabo USB-C. Com isso, é possível controlar aplicativos e espelhar a tela até mesmo em smart TVs.

Samsung DeX permite usar Android como desktop completo — Foto: Divulgação/Samsung

Os equipamentos também contam com cadastros múltiplos, permitindo que cada usuário possa acessar o sistema por meio de uma senha única desenhada no touchpad.

Os notebooks básicos da linha são o Book E20 e o Book E30. Eles contam com processador Core i3 e são voltados para usuários menos exigentes. Os computadores devem ser indicados para navegar na internet e realizar tarefas básicas do dia-a-dia.

Samsung Books chega em oito modelos — Foto: Divulgação/Samsung

Já os modelos Book X20, Book X30, Book X40 e Book X45 apresentam chip Core i5. Eles contam com placas de vídeo NVIDIA GeForce MX110 e são voltados para editores de imagens. A série X45 tem como diferencial o SSD de 256 GB.

A linha fica completa com os modelos Book X50 e Book X55, notebooks indicados para quem precisa de um alto nível de performance. Além da placa de vídeo, eles apresentam processador Core i7. O X55 ainda possui um HD de 1 TB e SSD.

Ficha técnica Samsung Books