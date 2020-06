Samsung TU8000: conheça a nova TV 4K ‘barata’ da marca no Brasil

A TU8000 é a nova smart TV 4K da Samsung no mercado brasileiro. Com opções entre 50″ e 82 polegadas e preços a partir de R$ 2.699, o televisor chega para substituir a RU7100. Há melhorias pontuais em relação ao modelo anterior, como Modo Jogo, Modo Ambiente com foto e design premium, a exemplo do que acontece nas TVs QLED da marca. Além disso, o aparelho é compatível com comandos de voz via Alexa e promete imagens ainda melhores por conta do novo processador Crystal UHD, que dá nome à linha.

Outra novidade do produto é a parceria entre Samsung e Globoplay, que traz uma integração direta entre TV aberta e streaming, além de botão específico no controle remoto e app pré-instalado no televisor. O TechTudo testou o modelo de 55 polegadas da TV e conta as primeiras impressões a seguir.

O design da TU8000 chama atenção, lembrando bastante as TVs premium da linha QLED da Samsung. Apesar disso, há diferenças importantes, como o acabamento tanto dos pés quanto da parte de trás do modelo. O dispositivo também não traz um Hub de conexão, sendo necessário conectar consoles e aparelhos de TV a cabo diretamente na TV. Apesar disso, a Samsung optou por uma solução simples para “esconder” os cabos, com dois ganchos que prendem os fios aos pés da TU8000.

O controle, por sua vez, traz atalhos para três serviços de streaming: Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay, que podem ser acessados sem dificuldades também pelo menu do sistema Tizen. Outra novidade, pelo menos entre televisores de entrada da marca, é a presença de um botão para acionar a Alexa e controlar tanto a reprodução quanto outros dispositivos conectados da casa via comandos de voz.

Atalhos para Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay estão presentes no controle único — Foto: Yuri Hidelbrand/TechTudo

Comandos de voz e casa conectada

Além da assistente da Amazon, também é possível optar pela Bixby, assistente própria da Samsung, o que deve ser interessante para quem tem acessórios Galaxy, por exemplo. Por enquanto, o serviço fica disponível apenas em inglês, mas a marca promete que a versão em português da tecnologia chega às TVs já no segundo semestre de 2020, assim como o Google Assistente.

Nas primeiras tentativas, a assistente virtual teve algumas dificuldades para funcionar, mostrando resultados de busca apenas no YouTube, além de não responder a comandos para interagir com outros aparelhos conectados da casa. Além disso, não é possível exibir conteúdos pela Alexa a partir de qualquer dispositivo, já que os serviços de vídeo não ficam vinculados. De qualquer forma, a integração facilita a vida do usuário ao permitir ligar e desligar a TV por uma caixa de som inteligente da marca, criar rotinas, entre outras funções.

Para controlar a TV a partir de outros aparelhos, é necessário configurar a TU8000 pelo app SmartThings e, depois, ativar a skill de mesmo nome no aplicativo Alexa, para celulares Android ou iPhone (iOS). A transmissão de conteúdos diretamente pelo smartphone, como em um Chromecast ou Amazon Fire TV Stick, também é possível. Além disso, a nova TV da Samsung conta com o recurso AirPlay 2, permitindo exibir a tela de aparelhos da Apple com maior facilidade.

Qualidade de imagem e som

O 4K da TV pode não apresentar muitas diferenças a olho nu, mas a marca promete imagens com cores mais vivas, além de realizar upscaling de vídeos em resoluções menores para se adequar à quantidade de pixels disponíveis em tela. Vale lembrar que essas qualidades dependem bastante do Wi-Fi da casa, já que precisam de uma boa conexão para funcionar da melhor maneira. Atualmente, há uma boa oferta de filmes e séries em 4K, seja no plano premium da Netflix ou no Amazon Prime Video. Também é possível encontrar conteúdos em Ultra HD no YouTube.

Para uma melhor experiência, a dica é optar por configurações no roteador que priorizem o televisor, ou até mesmo desligar dispositivos conectados à rede wireless para evitar travamentos e a diminuição da qualidade na hora de assistir.

Outro destaque importante do televisor é o som, que é potente e não apresenta distorções com facilidade, mesmo em um volume mais alto. Em relação a outros televisores do mercado, essa qualidade pode ser um diferencial importante, já que aumenta a imersão ao assistir a filmes, séries e vídeos em geral. Jogar na TV também é algo que agradou bastante, sobretudo com o Modo Game, que prioriza aspectos mais exigidos durante o gameplay, como um menor tempo de resposta na exibição de quadros ou a maior exposição de luz em cenas escuras.

A TU8000 traz ainda uma boa oferta de interfaces, com 4 portas HDMI, uma USB, além de saídas de áudio para conectar uma soundbar, por exemplo. Aparelhos conectados às portas HDMI com função CEC podem funcionar por meio do controle da própria TV, dispensando o uso de mais de um controle remoto, o que fica mais prático no dia a dia.

Com preços oficiais que começam em R$ 2.699, pela opção de 50 polegadas, a TU8000 promete superar a linha de TVs 4K anterior da Samsung. Os recursos voltados para jogar, por exemplo, garantem uma boa experiência, assim como a qualidade de som. A parceria entre a fabricante e o Globoplay também é um ponto importante, já que introduz a integração de apps e TV aberta no mercado.

Em resumo, o televisor pode ser considerado uma boa opção de custo-benefício, custando menos que uma TV QLED, mas oferecendo novas funcionalidades para diferentes tipos de uso. Portanto, tem uma proposta interessante sobretudo para quem pretende “entrar” no mundo do 4K e comprar seu primeiro aparelho com a resolução.