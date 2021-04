Santa Casa abre seleção para contratação de servidores de nível fundamental, médio e superior

A Fundação Santa Casa do Pará abriu inscrições para Processo Seletivo Simplificado (PSS), com vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior. As inscrições podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (7), até a próxima sexta-feira (9).

Ao todo, serão ofertadas 32 vagas para contratação de servidores temporários. O edital completo e demais informações referentes, bem como as inscrições, podem ser acessadas por meio do site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado (Sipros).

Veja as vagas disponíveis: