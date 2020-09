Santa Cruz faz 1 a 0 e quebra invencibilidade do Remo na Série C, ficando na liderança com 13 pontos

Em Recife, o Remo encarou o Santa Cruz na noite deste domingo, 13, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Em jogo, a liderança do Grupo A para as duas equipes. Além disso, o Leão tentava quebrar a sequência de empates na competição.

Porém, quem mandou no primeiro tempo foram os donos da casa. Logo aos três minutos, Jáderson recebeu na esquerda, fez a diagonal e bateu cruzado. O chute saiu torto e a bola se perdeu pela linha de fundo. Aos 12 minutos, Jáderson voltou a aparecer. Após boa troca de passes do Santa, Bileu levantou na área azulina e o atacante, de frente para Vinícius, acabou batendo por cima do gol.

Aos 19 minutos, depois de rápido contra-ataque puxado por Jáderson, Didira ajeitou para Chiquinho chegar batendo no canto. Vinícius foi buscar e fez a defesa. O Santa seguia na pressão pelo primeiro gol. Aos 25 minutos, Tinga fez jogada individual e bateu de fora de área. Vinícius fez outra defesa. A primeira e única chegada do Remo no primeiro tempo só aconteceu no último minuto. Após confusão na área do Santa, Lucas meteu a cabeça na bola e acertou o travessão. Em seguida, a zaga afastou.

Na segunda etapa, o Remo voltou diferente. Charles tentou a primeira logo aos dois minutos. O goleiro Maikon Cleiton fez a intervenção. Em seguida, Tcharlles tentou de cabeça e o goleiro do Santa fez outra defesa. Depois, o mesmo Tcharlles arriscou de fora da área para mais uma defesa de Maikon Cleiton. Aos 19 minutos, Carlos Alberto encontrou Gustavo Ermel dentro da área. Baixinho, o atacante conseguiu tocar de cabeça na bola e Maikon Cleiton fez a defesa no susto.

Porém, quem marcou foi o Santa Cruz. Aos 23 minutos, Chiquinho cobrou escanteio na cabeça de Elivelton. O zagueiro tricolor só fez tirar de Vinícius para abrir o placar no Arruda. Aos 48 minutos, Negueba fez boa jogada individual, bateu da entrada da área e Vinícius fez boa defesa. Final de jogo, Santa Cruz 1, Remo 0.

Com o resultado, o Remo estacionou na terceira colocação com nove pontos. Já o Santa Cruz assumiu a liderança isolada com 13 pontos. Na próxima rodada, o Leão recebe o Botafogo da Paraíba no domingo, 20, às 18h no Mangueirão. Já o Santa vai ao Amazonas encarar o Manaus no sábado, 19, às 19h.