Santarem é o nono município em renda média por habitante no Pará

Belém ainda é o município com a maior renda média do Pará, de R$ 1.229. Mas Canaã dos Carajás, sede de empreendimentos da mineradora Vale, ocupa o segundo lugar, com R$ 1.081, tendo superado Parauapebas, a capital da mineração em Carajás, com renda média de R$ 850. Seguem-se: Redenção e Ananindeua (ambos com R$ 592), Novo Progresso (R$ 58), Altamira (R$ 567), Marabá (R$ 557), Santarém (R$ 538) e Xinguara (528).

As menores rendas são de Cachoeira do Piriá (R$ 31), Chaves (R$ 34), Bagre (38) e Santa Cruz do Arari (39).

São Félix do Xingu é o município que tem o maior rebanho do Brasil, mas a renda média da sua população é de R$ 166. Juruti conta com a mineração de bauxita da Alcoa e a renda é de R$ 196.

Em Vitória do Xingu está a maior hidrelétrica nacional; a renda média é de R$ 362 (o efeito maior foi na vizinha Altamira). Em Itaituba, a capital do ouro, é de R$ 428. E em Paragominas, do triângulo da soja, é de R$ 428, bem menos do que a metade do salário mínimo.

Renda média minimamente superior ao salário mínimo, aliás, só há dois dentre os 144 municípios no Pará: Belém e Canaã dos Carajás.

(Os dados são da Receita Federal e da Fundação Getúlio Vargas)

Por: Lúcio Flávio Pinto