Santarém registra 13 vítimas fatais no trânsito e 10 assassinatos, nos dois primeiros meses do ano

Em apenas dois meses, Santarém, no oeste do Pará, registrou 23 mortes brutais. Só o mês de fevereiro encerrou com seis mortes violentas nos últimos dias. Quatro dessas mortes foram registradas no trânsito. As outras duas foram por homicídios. No domingo à noite, na rodovia Everaldo Martins, um rapaz caiu da carroceria de uma caminhonete, vindo a falecer. Com isso, subiu para 13, o número de mortos no trânsito apenas no início deste ano. Foram cinco em janeiro, sete em fevereiro e uma em março. Já o número de homicídios, saltou de três para cinco em fevereiro. Em dois meses, as mortes desta natureza totalizam 10 casos em Santarém.

As duas últimas vítimas dessa violência desenfreada no município foram o empresário Francisco Iran Parente e sua esposa, Josiele Prezza. O casal foi executado a tiros em uma propriedade na comunidade Guaraná, na região da Curuá-Una, na manhã da última sexta-feira (28). Ele foi morto com cerca de dez tiros. Ela teria recebido outros sete disparos. Um suspeito foi detido e teria revelado à polícia, o nome do suposto mandante do crime. O duplo homicídio está sendo investigado pela polícia.

Acidentes – No período do carnaval, apenas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contabilizou mais de 200 ocorrências. Foram exatos 202 registros, sendo que dessas, 44 foram de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou que no feriado de carnaval teve mais mortes nas estradas federais, em comparação ao ano passado, apesar de registrar menos acidentes em 2019. Na circunscrição de Santarém, a PRF registrou três mortes na BR-163 neste período.

Homicídios – Com o duplo homicídio registrado no dia 28, as mortes do empresário Francisco Iran Parente e sua esposa, Josiele Prezza, o total de homicídios em Santarém em dois meses subiu para 10.

VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EM SANTARÉM NO ANO DE 2020

FEVEREIRO

1. Carroça é atingida por carro e carroceiro morre na rodovia Fernando Guilhon

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (15). O animal ficou com patas quebradas. Taxista está com habilitação vencida.

2. Motociclista morre em acidente na rodovia Fernando Guilhon, em Santarém

Segundo a SMT, o motociclista João Teixeira, de 42 anos, não tinha habilitação para dirigir. Polícia continua as investigações para descobrir as causas do acidente.

3. Motociclista morre após batida em lateral de carro no bairro Elcione Barbalho, em Santarém

Keverson Vasconcelos trabalhava como mototaxista clandestino e não resistiu aos ferimentos provocados pela batida. Acidente aconteceu no bairro Elcione Barbalho.

4 – No dia 23 de fevereiro, domingo, o comerciante Elielson Costa dos Reis, atropelou uma dupla de assaltantes que acabara de assaltante seu estabelecimento comercial no bairro Santíssimo. Ele saiu em perseguição aos criminosos e avançou contra a moto deles na avenida Dom Frederico Costa, no bairro Santana. Um dos bandidos, Edenilson Ribeiro, morreu no local. O comparsa dele foi agarrado por populares e sofreu apenas escoriações.

5 – Dia 25 de fevereiro – Motociclista morreu após colidir de frente com um carro, na rodovia Santarém/Cuiabá, na comunidade São José, no planalto santareno. Francinei Silva de Lira morreu na hora.

6 e 7 – Dia 29 de Fevereiro – Duas pessoas morreram em um acidente na BR-163, na manhã de sábado (29). A moto bateu de frente com um caminhão frigorífico. Uma testemunha informou que o caminhão invadiu a pista contrária, onde vinham, no sentido contrário, o motociclista e seu passageiro. Uma das vítimas foi identificada como Carlo Alberto Valadão.

JANEIRO

1. Motociclista morre vítima de acidente em cruzamento no bairro Laguinho, em Santarém

A vítima, José Messias Lopes Malheiros, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente.

2. Idosa morre após ser atropelada no bairro Fátima, em Santarém

Acidente aconteceu enquanto vítima atravessava a rua na manhã desta quarta-feira (15).

3. Morre no HMS mulher que estava em estado grave após acidente de trânsito em Santarém

O acidente aconteceu no dia 2 de janeiro e a vítima ficou 13 dias internadas no hospital.

4. Homem morre após ser atropelado por motocicleta na avenida Moaçara, em Santarém

Acidente aconteceu na noite de domingo (12). Vítima sofreu fraturas na bacia e em uma das pernas.

5. Motociclista que teve o braço e a perna decepados em acidente na rodovia Everaldo Martins morre no HMS

Jovem de 24 anos não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu no fim da tarde de quinta-feira (2).

REGISTROS DE HOMICÍDIOS EM 2020

FEVEREIRO

1. Jovem é encontrada morta no bairro Santarenzinho, em Santarém; polícia investiga o caso

10/02/2020

Uma jovem foi encontrada morta nesta segunda-feira (10) no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima identificada como Wendria Leniane Lima Mota tinha 22 anos.

O corpo da jovem foi encontrado por uma amiga que chegou no imóvel que a vítima dividia com outra amiga. A suspeita, segundo a polícia é que ela tenha sido morta a tiros.

2. Homem morre após ser atingido a tiros por dupla em motocicleta, em Santarém

10/02/2020

O corpo de um homem foi encontrado na noite de domingo (9) no bairro Floresta, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia, os autores do crime estavam em uma motocicleta e alvejaram a vítima com pelo menos quatro disparos de arma de fogo. Ninguém foi preso ainda.

3. Corpo é encontrado na ocupação Vista Alegre do Juá com tiros na região da cabeça

06/02/2020

Um jovem foi encontrado morto nesta quinta-feira (6) na ocupação Vista Alegre do Juá, em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como João Victor, de 18 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na região na cabeça.

4 e 5 O empresário Francisco Iran Parente e sua esposa foram executados a tiros em propriedade na comunidade Guaraná, na região da Curuá-Una, na manhã de sexta-feira (28). Ele foi morto com cerca de dez tiros. Ela teria recebido outros sete disparos. Um suspeito foi detido e teria revelado à polícia, o nome do suposto mandante do crime.

HOMICÍDIOS EM JANEIRO DE 2020

1. Dois homens são encontrados mortos na comunidade Mararu em Santarém, no PA

27/01/2020

Dois homens foram encontrados mortos na comunidade Mararu, em Santarém, no oeste do Pará, no fim da tarde de domingo (26). Os corpos dos homens estavam um em cima do outro, cobertos com palha e galhos de árvores, e foram encontrados por uma moradora que acionou a Polícia.

De acordo com a Polícia, uma moradora passava pelo local e percebeu a presença de urubus e um forte odor no local. Ao perceber que se tratava de corpos humanos, a mulher acionou o NIOP.

2. Após encontrarem braço e pé humanos, moradores localizam restos do corpo enterrado no Residencial Salvação

24/01/2020

Moradores do Residencial Salvação em Santarém, no oeste do Pará, encontraram cabeça e tronco humanos enterrados no quintal de uma casa na madrugada desta sexta-feira (24). Na tarde de quinta-feira (23) um braço e um pé também foram encontrados em uma área de mata, no entorno do residencial.

De acordo com a polícia, a vítima identificada como Pablo Wilkens Rocha da Silva estava desaparecida desde o domingo (19). Ele foi visto pela última vez na companhia de dois amigos, que são irmãos. Os suspeitos estão sumidos.

3. Mulher é encontrada morta no bairro Santo André com sinais de espancamento; polícia investiga o caso

19/01/2020

Moradores do bairro Santo André em Santarém, oeste do Pará, encontraram o corpo de uma mulher com sinais de espancamento. A polícia foi acionada e o caso está sendo investigado.

De acordo com a polícia, mulher aparentava ter entre 30 a 35 anos e tinha lesões violentas na cabeça. Moradores das proximidades de onde o corpo foi encontrado disseram que não conhecem a vítima.

4. Vigilante é morto a tiros no bairro Interventoria, em Santarém

16/01/2020

O corpo de um jovem de 29 anos foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (16) na travessa NS4, no bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com familiares da vítima, identificada como Walrick Pereira dos Santos, ele trabalhava como vigilante. O corpo foi encontrado com pelo menos sete marcas de tiros.

5. Jovem de 24 anos é encontrado morto no Santarenzinho; família suspeita de assalto

01/01/2020

Um jovem de 24 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (1º) em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, identificada como André Mota Corrêa estava na cidade para passar virada de ano com familiares.