Santos 0 x 0 Olimpia: Peixe fica com um a mais por 20 minutos, mas só empata na volta da Libertadores

Santos volta a jogar pela Libertadores na Vila Belmiro e só empata com o Olimpia por 0 a 0 pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Fim de jogo: Santos 0 x 0 Olimpia

Santos e Olimpia empataram por 0 a 0 na noite desta terça-feira (15), pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. O Peixe passou mais de 20 minutos com um homem a mais em campo, após a expulsão de Rodrigo Rojas. No entanto, não conseguiu marcar na Vila Belmiro.

Os comandados de Cuca seguem na primeira colocação da chave, com sete pontos conquistados. O Olimpia é o segundo colocado, com cinco pontos. Delfín, terceiro colocado, e Defensa y Justicia, lanterna do grupo, se enfrentam ainda nesta rodada.