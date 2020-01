Santos quer ouvir Sánchez e Marinho para entender ausências e espera justificativas

Meia e atacante não foram à reapresentação do Peixe nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé

A reapresentação do Santos nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, teve três ausências, mas apenas o atacante Soteldo justificou ao clube o motivo pelo qual não participaria do primeiro treino da temporada. Agora, o Peixe, antes de qualquer atitude, quer ouvir as justificativas de Sánchez e Marinho para entender por que a dupla não foi ao centro de treinamento.

O técnico Jesualdo Ferreira comandou seu primeiro treino no comando do Santos na tarde desta quarta-feira. Soteldo disse ao Peixe que teve problemas burocráticos no retorno ao Brasil, mas o clube alega não ter recebido uma justificativa de Marinho e Sánchez.

O atacante é esperado no CT Rei Pelé nesta quinta-feira, para o segundo dia de trabalhos de Jesualdo Ferreira no Santos. Depois da repercussão da ausência no treino, ele entrou em contato com o clube e garantiu que retornaria com um dia de atraso.

Sánchez, porém, deve chegar apenas na sexta. A partir de então, a diretoria pretende conversar com a dupla para saber o que aconteceu e quais os motivos pelas ausências não autorizadas.

Marinho é aguardado nesta quinta-feira — Foto: Ivan Storti/Santos FC





Recentemente, a diretoria fez um acordo com Sánchez para pagamento de cerca de R$ 1 milhão de dívidas e espera honrá-lo nos próximos dias, mas não acredita que a ausência nos primeiros treinamentos de 2020 tenha relação com o episódio.