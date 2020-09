São Paulo ironiza ausência de imagem de Luciano impedido e fala em exigir critérios claros

O São Paulo se posicionou nas redes sociais sobre o gol anulado de Luciano na derrota por 3 a 0 para o Atlético-MG, nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão.

O clube divulgou imagens da partida e publicou o seguinte texto:

– Imagens de Atlético x São Paulo. Nós também não temos uma que mostre Luciano impedido. Não é desculpa pelo resultado, mas na vitória, no empate ou na derrota, exigiremos critérios claros.

O clube quer que sejam divulgadas quais imagens foram usadas para dar o impedimento. Depois do jogo, Fernando Diniz também afirmou aguardar uma imagem clara do VAR.

Para o comentarista de arbitragem Sálvio Spinola a sensação pela imagem divulgada é de mesma linha.

No lance em questão, Tchê Tchê cruzou para Luciano dentro da área, aos 30 minutos do primeiro tempo, e o atacante empurrou para o gol. Pela transmissão, a impressão é de que Junior Alonso, do Atlético-MG, está na mesma linha do são-paulino. As linhas traçadas pelo árbitro de vídeo, porém, constataram a irregularidade no lance.

– É até difícil falar depois de uma derrota dessa. Eu não sei se estava impedido ou não. Minha sensação é que tinha um jogador atrás de mim na mesma linha. O VAR anulou e é até difícil falar do VAR. O que fazem com a gente é complicado. É seguir que domingo tem outra final – disse Luciano após o duelo.

Depois do jogo, em entrevista coletiva, Luciano foi mais contundente e disse que a imagem do lance mostra que o gol foi legal.

Márcio Rezende de Freitas sobre gol anulado do São Paulo: “Na ótica normal, seria gol legal”

– Tivemos inúmeras chances. Poderíamos ter feito o gol também. Mas quando o gol sai e o VAR anula, e depois do jogo a gente sabe que foi um gol legal, porque pela imagem que está na internet, está claramente legal. A gente fica triste, porque ali poderia ter mudado a situação do jogo. Estávamos controlando o jogo o tempo todo. No primeiro tempo eles tiveram a chance e fizeram o gol. Temos de acertar isso, claro – afirmou.

– Mas (risos), a questão do VAR é complicado. No outro jogo (clássico contra o Corinthians) o nosso zagueiro (Diego Costa) tomou um soco e o juiz não foi no monitor analisar o lance. Hoje teve o lance do gol e o juiz também não foi analisar o lance. E por que contra a gente, o lance de expulsão (disputa entre Diego Costa e um atacante do Galo), ele para o jogo e pode ir lá no monitor analisar a expulsão, e o de gol, que para a maioria foi legal, ele não pode? Eu faço essa pergunta, porque contra o São Paulo está muito fácil. Todo mundo está fazendo as coisas, e não pode acontecer. Ficamos tristes por isso, porque o VAR acaba prejudicando a equipe que está brigando pelas primeiras posições. Então a gente espera uma resposta.

A decisão causou revolta entre os torcedoresnas redes sociais, que não aceitaram muito bem a marcação mesmo com o uso da tecnologia. O atacante Tréllez, não relacionado pelo São Paulo para esta partida, também utilizou suas redes para criticar a decisão.

O gol anulado desestabilizou o time comandado por Fernando Diniz, que fazia um bom jogo até ali. Depois disso, o Tricolor não se encontrou e perdeu por 3 a 0, encerrando uma série de três vitórias seguidas.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbi, em duelo contra o Fluminense, pela oitava rodada do Brasileirão. Mesmo com a derrota, o Tricolor permanece na segunda posição, com 13 pontos ganhos.