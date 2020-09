São Paulo perde para LDU e se complica na Libertadores

Tricolor faz primeiro tempo ruim e não consegue reagir

Jogando na altitude de mais de 2.800 metros de Quito, a LDU derrotou o São Paulo por 4 a 2 no estádio Casa Blanca e disparou na liderança do Grupo D da Libertadores da América, com 9 pontos. O Tricolor permanece com 4 pontos, na terceira posição, e viu o River Plate chegar a 7 pontos, já que o time argentino goleou o Binacional por 6 a 0.

FINAL DEL PARTIDO.



Gran victoria alba para sumar nueve puntos y seguir siendo líder de su grupo de Copa Libertadores.



¡Buen juego muchachos! Próxima parada: a defender la punta del torneo local en Ambato ✅⚪️🔴 pic.twitter.com/xQRHX8uAFU — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) September 23, 2020

Primeiro tempo define resultado

O São Paulo até tentou surpreender no início, mas não segurou a LDU. Aos cinco minutos, Pablo teve a única chance do Tricolor no primeiro tempo, após cruzamento de Reinaldo que o atacante cabeceou para fora. Depois do lance, só o time equatoriano criou oportunidades, e aproveitou bem.

Aos 20 minutos, a LDU chegou com facilidade no setor ofensivo. Cruz apareceu pela direita e cruzou na cabeça de Martínez Borja, que encobriu Volpi e abriu o placar. Os donos da casa quase ampliaram aos 31 minutos. Zunino recebeu, limpou Reinaldo, mas na hora de finalizar acabou mandando para fora.

A LDU marcou o segundo em um erro de saída do São Paulo. Volpi tocou para Igor Gomes, que tentou passar para Hernanes. O volante não conseguiu o domínio e a bola sobrou para Jhojan Julio, que ajeitou e chutou de direita para ampliar. A situação piorou. Aos 45 minutos, quando o Tricolor tentava se lançar ao ataque, o contragolpe foi fatal. Piovi passou para Zunino, que encontrou Jhojan Julio sozinho para marcar o terceiro.

A segunda etapa começou com a LDU perdendo boa oportunidade, com Borja. O camisa 19 chutou forte para boa defesa de Tiago Volpi. O São Paulo respondeu no lance seguinte. Gabriel Sara arriscou de fora da área, e Gabbarini jogou para escanteio. O meio-campista ganhou confiança. Aos 4 minutos, ele soltou a bomba de longe e a bola explodiu na trave esquerda do gol da LDU.

A pressão do Tricolor deu resultado. Depois de troca de passes no campo de ataque, Paulinho Bóia cruzou na área e Brenner apareceu sozinho, na segunda trave, para concluir e diminuir a vantagem adversária.

Quando o São Paulo parecia que ia causar mais problemas à LDU, o time equatoriano marcou o quarto gol. Billy Arce recebeu a bola, dominou e soltou um foguete no ângulo de Tiago Volpi. Um golaço. O Tricolor não desistiu e diminuiu novamente. Brenner passou para Tréllez, que tocou por baixo das pernas de Guerra e finalizou no canto direito de Gabbarini, fechando o placar. 4 a 2 para a LDU.

Na próxima rodada, a LDU enfrenta o Binacional, na terça-feira (29), às 21h30, no estádio Casa Blanca. O São Paulo pega o River Plate, na quarta-feira (30), às 21h30, em Avellaneda.