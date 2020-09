São Paulo pode ter “chuva preta” causada por fumaça de incêndios no Pantanal

O estado de São Paulo pode registrar novamente o fenômeno da “chuva preta” neste final de semana. Uma nova onda de ar polar vai passar pelo litoral do Estado no sábado (19) e deve trazer um pouco mais de chuva para a região, incluindo a Grande São Paulo.

De acordo com informações do Climatempo, durante esta quinta-feira (17), a chegada da frente fria ao litoral paulista vai mudar o fluxo de ventos no centro-sul do Brasil, direcionando no sentido de Mato Grosso do Sul para São Paulo. Isso significa que além da fumaça causada pelos focos de incêndios no estado de São Paulo, parte da fumaça do Pantanal deve ser transportada para as cidades paulistas.

O aumento da cobertura de fumaça vai favorecer a maior interação deste material particulado com a luz do sol, aumentando a chance de haver aqueles tons alaranjados ou avermelhados no céu.

Conforme o Climatempo, dependendo da quantidade de fumaça que for transportada nesta quinta ou sexta para o Estado, não se deve descartar a chance de repetição do fenômeno da “chuva petra”, semelhante ao que se viu em algumas cidades do Rio Grande do Sul no fim de semana passado, e também como a capital paulista registrou no ano passado, em 19 de agosto.

Além do Estado de São Paulo, é possível que ocorra um aumento da camada de fumaça até a próxima sexta sobre áreas do Rio de Janeiro, especialmente no centro-sul do Estado, incluindo a capital fluminense, sobre a região do centro-sul de Minas Gerais e do Triângulo Mineiro.