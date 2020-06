São Paulo registra 10.581 mortes por coronavírus

Boletim oficial divulgado neste sábado (13) indica 172.875 casos confirmados da Covid-19

O estado de São Paulo registrou, neste sábado (13), 10.581 mortes e 172.875 casos confirmados da Covid-19.

Segundo boletim divulgado pela Segundo a Secretaria Estadual de Saúde​, dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 578 cidades, sendo 306 com uma ou mais mortes.

Entre as pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, 31.935 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar.

Ainda de acordo com a pasta, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no estado. O número de pacientes internados é de 13.875: 8.488 em enfermaria e 5.387 em unidades de terapia intensiva.

A secretaria também informou sobre os perfis das vítimas da doença: são 6.105 homens e 4.476 mulheres.​ Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, representando 73,6% das mortes.

A mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (2.531), seguida pelas faixas de 60 a 69 anos (2.441) e 80 e 89 anos (2.105).

Entre as demais faixas estão os menores de 10 anos (17 mortes), de 10 a 19 anos (27), de 20 a 29 anos (79), de 30 a 39 anos (383), de 40 a 49 anos (784), de 50 a 59 anos (1.505) e maiores de 90 anos (709).1 13