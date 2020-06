Saque do FGTS: Caixa promete divulgar regras neste sábado

De acordo com a MP, todos os trabalhadores que têm contas no FGTS, sejam elas ativas ou inativas, poderão ter acesso aso recursos

Prometido pelo governo desde o início da pandemia do novo coronavírus, começa na próxima segunda-feira (15/6). O saque de até R$ 1.045 para 60,8 milhões de trabalhadores, previsto na Medida Provisória (MP) nº 946, contudo, ainda não tem todas as regras conhecidas em detalhe. A Caixa Econômica Federal, que administra as contas do FGTS, prometeu divulgar neste sábado (13/6) as informações.

De acordo com a MP, todos os trabalhadores que têm contas no FGTS, sejam elas ativas ou inativas, poderão ter acesso aso recursos. Caso tenha mais de uma conta, o trabalhador vai começar sacando das contas mais antigas, inativas. Mas vai poder acessar mais de uma conta para poder chegar até os R$ 1.045. Ele só não vai poder, no final, tirar mais do que isso, porque, segundo o governo, este é o valor de retirada que garante a sustentabilidade do Fundo.

O problema é que, até agora, os trabalhadores não sabem exatamente o que devem fazer para ter acesso ao dinheiro. A MP diz que os saques do FGTS serão realizados conforme os critérios e o calendário que for definido pela Caixa. Mas o banco ainda não explicou como vai permitir essas retiradas, ao mesmo tempo em que faz o pagamento do Bolsa Família e do auxílio emergencial.

“Todos os detalhes operacionais estão a cargo da Caixa, que está trabalhando em medidas que permitam o máximo de atendimento por meio de canais digitais para evitar aglomerações em agências, dado que há outros benefícios sendo pagos a diversos públicos no momento”, reforçou o Ministério da Economia. Procurada, a Caixa chegou até a prometer a apresentação do calendário de saques ontem. Porém, à noite voltou atrás. Segundo o banco, é possível que esses detalhes sejam apresentados hoje.

O que se sabe é que os saques serão liberados nos mesmos moldes em que vem sendo pago o auxílio emergencial de R$ 600. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a instituição vai depositar os R$ 1.045 em uma conta digital e só depois de alguns dias vai permitir o saque em espécie, para evitar aglomerações nas agências. O banco, porém, ainda não esclareceu se todos os trabalhadores já poderão movimentar os recursos pela conta digital na segunda-feira, ou se esse recurso será liberado de maneira escalonada.

Além disso, a MP 946 permite que os depósitos sejam realizados nas poupanças de quem já é cliente da Caixa ou na conta de outro banco que for indicado pelo trabalhador. Porém, no auxílio emergencial, essa possibilidade só é liberada no dia do saque em espécie do benefício, que costuma ocorrer depois de 15 dias do depósito virtual. Nesse caso, o saque em espécie do FGTS só ocorreria, de fato em julho.