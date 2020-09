Saulo Pinheiro é Pré-candidato a vereador em Ananindeua pelo Solidariedade

Cidadão de Ananindeua, de 31 anos, o pré-candidato Saulo Pinheiro, é formado como Publicitário, Empreendedor, Consultor de Marketing, Ativista político e influenciador digital. Conhecido por ser o idealizador do projeto i9,

Em suas Mídias Sociais o pré-candidato promete uma campanha de baixo custo, usando as redes sociais, com a participação das pessoas e muita criatividade.

Focado no que o município precisa o Pré-candidato traçou o objetivo de trabalhar com uma bandeira de Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo o plano Ananindeua Verde, com metas traçadas para alcançar cada um dos 10 objetivos do plano.

1- Saúde e Bem-Estar

2- Educação de Qualidade à Todos

3- Igualdade de Gênero

4- Água Potável e Saneamento

5- Energia Limpa e Acessível

6- Trabalho Decente e Crescimento Econômico

7- Indústria, Inovação e Infraestrutura

8- Redução das Desigualdades

9- Inclusão Social

10- Consumo e Produção Consciente

Quero ser a mudança que nossa cidade merece. Estou preparado e focado para ser o agente de transformação em Ananindeua! Pré-candidato Saulo Pinheiro

Partido Solidariedade:

O Solidariedade é um partido político brasileiro, aprovado pelo TSE em setembro de 2013, cujo número eleitoral é 77. Seu presidente nacional e principal articulador é Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força, sindicalista e presidente licenciado da Força Sindical. Em agosto de 2020 possuía 252.741 filiados.



Ideologia do Partido: O Solidariedade, movimento partidário brasileiro, tem seus fundamentos e origem na construção dos marcos da modernidade política e na consagração dos princípios democráticos no Brasil.

É claro que a população de Ananindeua concorda que o município precisa de uma política de gente nova, do bem, que tenha honra e sangue honesto! Gente que sabe o valor da superação e jamais mancharia a sua história vencedora se corrompendo!