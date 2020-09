SBT planeja adquirir direitos de transmissão da Fórmula 1

O SBT já possui um novo alvo para ampliar sua grade esportiva. A emissora planeja adquirir a transmissão da Fórmula 1 após a Globo decidir não renovar com a Liberty Media, grupo que detém os direitos da categoria. A informação foi dada pelo site Notícias da TV.

De acordo com o veículo, as negociações estão sendo realizadas por José Roberto Maciel, vice-presidente do SBT, mas a Fórmula 1 não é unanimidade entre os executivos da emissora.

A emissora de Silvio Santos já conseguiu adquirir os direitos de transmissão da Copa Libertadores até 2022. O acordo só foi possível depois que a TV Globo não aceitou manter o combinado de pagar 60 milhões de dólares pela competição, alegando que valor deveria ser revisto em função da pandemia.