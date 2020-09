SBT quer Sandra Annenberg no lugar de Sheherazade

Apesar de ter anunciado Márcia Dantas como substituta de Rachel Sheherazade no SBT Brasil, a emissora de Silvio Santos sonha com um nome de peso à frente do telejornal. De acordo com o portal NaTelinha, o provável nome para ocupar o cargo seria o da jornalista Sandra Annenberg.

Aos 52 anos, Sandra estaria insatisfeita com a Rede Globo, que a tirou da bancada do Jornal Hoje para dividir o comando do Globo Repórter com Gloria Maria nas noites de sexta-feira. Ao que parece, a jornalista não vê chances de crescimento e não há nenhum projeto para a apresentadora do matinal Como Será?, que vai ao ar nos sábados.

Por enquanto, Márcia Dantas vai ocupar a vaga deixada por Sheherazade provisoriamente. De acordo com a alta cúpula do SBT, apesar do prestígio dentro do departamento de jornalismo, Márcia ainda não tem peso para o mercado publicitário.

Por: Rafael Ramos