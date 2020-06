SBT retoma as gravações do A Praça é Nossa em agosto

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, nesta quinta-feira (25), o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega anunciou que as gravações do humorístico A Praça é Nossa, do SBT, retornam em agosto. Ele confirmou que teve uma reunião com a diretoria da emissora na quarta-feira (24) e implorou para retornar ao trabalho.

– Fui implorar para voltar. Não aguento mais. Expliquei que tenho condições de fazer com toda a segurança possível. E eles concordaram. Então, em agosto eu vou voltar a gravar. O Silvio não queria que voltasse. Aliás, tive uma demonstração de amor muito grande. Ele disse que eu poderia voltar quando eu quisesse.

Aos 84 anos, Nóbrega integra o grupo de risco do novo coronavírus. Por isso, todas as medidas de segurança serão tomadas para impedir qualquer forma de transmissão e até o famoso banco vai passar por mudanças.

– O banco vai ser um pouco maior para ter um distanciamento. Vamos colocar uma placa de acrílico em um canto para eu ficar sentado. E, do outro lado, os comediantes vão sentar e falar. Vou ter que trabalhar com a máscara. Em vez de seis câmeras, vamos ter apenas três. E a minha esposa, que é médica, vai estar presente nos dias de gravação, para ser a intermediária entre mim e meus colegas de produção.