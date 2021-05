Schülle celebra marca histórica de 29 anos do Papão, exalta elenco e explica ausência de atacante

Em entrevista exclusiva ao ge, técnico do Paysandu fala sobre os sete jogos que a equipe não leva gol, comenta sobre formatação do modelo de jogo e descarta indisciplina de Ari Barros

O técnico Itamar Schülle tem recebido críticas de alguns torcedores pelo desempenho do Paysandu na temporada, mas há motivos de celebração. A marca de sete jogos sem sofrer gol no estadual já é a maior nos últimos 29 anos.

Em 1992, o Papão ficou 10 jogos sem ter a meta atingida pelos adversários, sendo a maior sequência da história do clube na competição. Este fato é celebrado pelo técnico Itamar Schülle, em conversa exclusiva ao ge Pará.

– A marca de sete jogos sem sofrer gols é um feito que nos orgulha. Me orgulho muito como técnico e, principalmente, com o grupo. Conseguir alcançar este feito, que é o melhor dos últimos 29 anos. É espetacular para nós e para os torcedores.

Acredito muito no trabalho que estamos realizando, a evolução é evidente. Conseguimos mensurar nos jogos com bons resultados, os números falam por si só.

Itamar atribui essas boas estatísticas no comando técnico do Paysandu ao trabalho que é realizado diariamente e elogia a dedicação dos atletas para que o time siga evoluindo.

– O dia a dia nos oportuniza corrigir os erros e aprimorar que está sendo feito de forma correta e, por consequência, caracterizando nosso modelo de jogo. A evolução se dá pelo empenho dos jogadores e por acreditarem no trabalho.

Elenco do Paysandu unido — Foto: John Wesley/Ascom Paysandu

Um dos pontos interessantes e que fazem com que esses números alcançados pelo time sejam importantes é a rotatividade do elenco, ajudando no desenvolvimento do estilo de jogo da equipe.

– É muito importante para nós que todos os atletas tenham ritmo de jogo. Claro que alguns vão receber mais minutos, mas acredito em todos do grupo e espero sempre dar oportunidade para eles. A formatação do modelo de jogo, para que a versatilidade da equipe seja evidenciada e as carências não sejam exploradas.

Dentro desses parâmetros, construímos o planejamento tático, divididos em setores defensivos e ofensivos, na qual um dependente do outro para atingir o objetivo.

— Itamar Schülle, técnico do Paysandu

Contudo, a ausência de um atleta tem chamado a atenção. Antes titular, o atacante Ari Moura não foi relacionado para os últimos dois compromissos do time, o que tem rendido algumas informações de que o atleta estaria tendo atos de indisciplina, mas que é negado pelo treinador bicolor. Tanto que o jogador vai para o jogo contra o Castanhal.

– O grupo está unido. Não tivemos nenhuma situação de indisciplina ou algo do tipo. Conto com vários jogadores, e alguns não vão jogar sempre, mas a relação com todos é clara e transparente – conclui Itamar Schülle.

Técnico Itamar Schülle garante que o atacante Ari Moura não teve nenhum ato de indisciplina — Foto: Jorge Luiz/Paysandu

Nesta quarta-feira, dia 12, o Paysandu recebe o Castanhal pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense. O jogo de ida terminou empatado em 0 a 0. A partida decisiva será no Estádio da Curuzu, a partir das 15h45, com acompanhamento do ge em Tempo Real.

Lista de relacionados para a partida contra o Castanhal: