Se atuar contra o Boavista, Gabigol irá alcançar a marca de 300 jogos na carreira

O Flamengo pode levantar a segunda taça em 2020. Após vencer a Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro irá disputar a finalíssima da Taça Guanabara neste sábado (22), contra o Boavista. Jorge Jesus deve poupar alguns titulares, devido o desgastante jogo na altitude de Quito, no Equador, onde o Fla encarou o Independiente Del Valle, pela Recopa Sul-americana. Gabriel Barbosa, no entanto, não atuou nesta partida e pode alcançar uma marca importante.

Caso Jorge Jesus opte por dar minutos ao centroavante do Flamengo, Gabigol irá atuar pelo jogo de número 300 na carreira. Por enquanto, o artilheiro tem 299 partidas disputadas, 137 gols marcados e 42 assistências como profissional. O Santos, clube que revelou o jogador, é a equipe em que o atacante mais entrou em campo e mais marcou gols: 210 duelos, 84 tentos e 28 assistências. Dados retirados do site do Globo Esporte.

Pelo Flamengo, no entanto, a média é superior. Com 63 jogos disputados, 47 gols marcados e 14 assistências, a média de bola na rede é de 0,74 pelo Rubro-Negro, enquanto que pelo time paulista é de 0,4. Ele ainda tem 10 partidas (1 gol) pela Inter de Milão, da Itália, 5 (1 gol) pelo Benfica, de Portugal, além de 5 (2 gols) pela Seleção Brasileira principal e 6 (2 gols) pela Seleção Olímpica.

— Já fui artilheiro do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Libertadores. Isso é bom, engrandece as marcas. Mas desde que cheguei no Flamengo, falei que minhas metas são coletivas -, disse Gabriel Barbosa, em entrevista coletiva após a conquista da Supercopa do Brasil, no último domingo (16), em Brasília.

Com 23 anos, Gabriel Barbosa também tem outras marcas importantes na carreira. O jogador já foi o artilheiro de seis competições: uma Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e três Copas do Brasil. Sem atuar na última quarta-feira (19), a chance é grande de Gabigol chegar a marca de 300 jogos contra o Boavista, neste sábado (22), no Maracanã. O confronto é válido pela final da Taça Guanabara e terá início às 18h (horário de Brasília).