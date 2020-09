Seap adota medidas para reforçar segurança de servidores penitenciários

O secretário de Administração Penitenciária, Jarbas Vasconcelos, apresentou ontem (9), o Disque Proteção, uma nova ferramenta que busca oferecer mais segurança aos servidores da área penitenciária. O novo dispositivo foi apresentado aos diretores das sedes e unidades penitenciárias do estado em reunião virtual.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ferramenta permite ao servidor, no caso de qualquer ameaça ou atentado, informar o ocorrido. O Disque Proteção funcionará de forma ininterrupta.

Uma equipe estará disponível para tomar todas as providências, até mesmo resgatar e dar todo o suporte para garantir a segurança do servidor. Outro projeto em desenvolvimento é o “SOS Seap”, que será integrado ao Programa SOS PM, por meio de um “botão do pânico”.

O clique acionará o Centro Integrado de Operações (Ciop), que fará o encaminhamento necessário para o resgate do agente penitenciário. Durante a reunião virtual também foram discutidas normas de comportamento do servidor em situações de risco.

A Seap adianta que já está programando palestras, tanto escritas – por meio de módulos – quanto em vídeo, com o objetivo de capacitar os servidores sobre as atitudes e comportamentos que devem ser adotados em situações de risco. Além dessas medidas em processo de implantação, outras ações terão continuidade, como a entrega da identidade funcional a todos o servidores; entrega do kit de armamento a todos os policiais penais concursados – com expectativa para conclusão em dezembro de 2020; escolta armada nos ônibus dos funcionários e ampliação do armamento em todas as unidades penitenciárias, além de treinamentos por meio do Comando de Operações Penitenciárias (Cope), já iniciados em duas casas penais da Região Metropolitana de Belém.

Por: Tina Santos- com informações da Seap