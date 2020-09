Seap libera mais 38 unidades para visita presencial aos detentos

A diminuição de casos da Covid-19 no Pará, resultado das ações de enfrentamento à doença implementadas pelo governo do Estado, mais unidades do sistema penitenciário estão sendo liberadas para visita de familiares aos detentos. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) autorizou o retorno em 38 unidades na Região Metropolitana de Belém e no interior, no período de 21 a 25 de setembro. As primeiras 16 casas prisionais foram liberadas no último dia 17 de agosto. O Pará um dos primeiros estados a adotar a medida.

A liberação é feita com base nos critérios de proteção definidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), após análise epidemiológica de cada município. O objetivo é conter a disseminação do novo coronavírus e proteger os custodiados, seus familiares e todos os servidores do sistema.

Os visitantes devem seguir os protocolos de segurança, como uso obrigatório de máscara e distanciamento social de 1,5 m. O contato físico permanece proibido. Os espaços são higienizados e desinfetados antes e após cada visita. Álcool em gel e líquido, ambos 70%, ficam disponíveis para familiares e internos.

As visitas presenciais não suspendem as videovisitas, que continuam a ser feitas para os detentos cadastrados. Portanto, nas unidades prisionais ainda não liberadas para a visita presencial o contato com os familiares permanece pelas videovisitas.

A escolha dos familiares liberados para as visitas foi feita pelos próprios custodiados. A Seap entrará em contato com as pessoas indicadas para marcar o dia e horário do encontro. Durante a semana serão feitas novas análises visando à liberação de outras unidades penitenciárias.

Abaixo, as unidades que serão liberadas para receber visitas na RMB e no interior:

Por Vanessa Van Rooijen (SEAP)