Secon capacita permissionários para a coleta seletiva do lixo

Para estimular os negócios nas feiras da cidade, a Sala do Empreendedor, vinculada à Secretaria Municipal de Economia (Secon), promoveu na tarde desta terça-feira, 3, a palestra “Coleta seletiva: como e por que separar o lixo” para os permissionários da feira de Batista Campos. A iniciativa é parte do Programa de Capacitação Feirante Empreendedor.

A coordenadora da Sala do Empreendedor, Regina Vilanova, conta que é preciso cuidar do descarte do lixo nas feiras criando parcerias com cooperativas de reciclagem que trabalham com a coleta seletiva. “Uma mudança de comportamento do feirante em relação ao lixo pode atrair e fidelizar mais clientes. A limpeza ou a falta dela causa um impacto no negócio, aproximando ou afastando o consumidor”, explica Regina. “Então, a ideia é compartilhar responsabilidade entre poder público, permissionários e usuários das feiras”.

Palestra – Os permissionários da feira de Batista Campos já passaram por uma série de palestras promovidas pela Secon em parceria com outras secretarias e órgãos do município, abordando temas como “Educação Financeira”, “Vantagens da Formalização”, “Gestão Inovadora de Feiras e Mercados”, “Empreendedor com Sucesso”, “Excelência no Atendimento”, “Redes Sociais como Atrativo aos Clientes” e “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”.

A palestra desta terça, ministrada por José Soares Júnior, coordenador da Coleta Seletiva do Lixo da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), tratou da importância da prática e ensinou como firmar a parceria entre feirantes e cooperativas de reciclagem.

“Todos têm responsabilidade com o seu resíduo. Mas com a corresponsabilidade podemos orientar as pessoas a pelo menos separar os resíduos orgânicos dos inorgânicos. E o que para muitos é considerado lixo, para outros é fonte de renda, como o caso das 11 cooperativas de reciclagem que trabalham em parceria com a Prefeitura de Belém e que envolvem quase 500 famílias”, disse Soares Júnior. Atualmente cerca de 700 toneladas de material reciclado são coletados na capital.

Ele prosseguiu: “É preciso ter o engajamento da população. Temos o Disque 156, pelo qual qualquer pessoa pode solicitar a coleta seletiva. Também temos vários ecopontos espalhados na cidade para que a população descarte o material reciclável”, acrescenta. O dirigente da Sesan aproveitou a oportunidade para apresentar aos feirantes João Jorge Ribeiro, presidente da Cooperativa Filhos do Sol, que fará a coleta seletiva do lixo na feira, programada para as segundas-feiras.

A coordenadora de Educação Ambiental da Sesan, Priscila Ferreira, falou sobre leis ambientais. Ao final da palestra, os feirantes receberam a carteira de manipulador de alimentos referente à palestra anterior.

Aprendizado – Com 80 anos, a feira da Batista Campos é uma das mais tradicionais de Belém. Seus permissionários já passaram por várias capacitações. Segundo a feirante Socorro Siqueira, que trabalha com hortifrutigranjeiros há 48 anos no espaço, esta é a primeira vez que a feira será revitalizada por completo, envolvendo estrutura física e formação de trabalhadores.

“Não tenho dúvida de que agora a feira da Batista Campos será a melhor de Belém. E a capacitação é muito importante. As coisas vão mudando e se inovando e a gente precisa se preparar. Eu vendo muito pelo Whatsapp. E também tem a questão ambiental e financeira, porque tem muitos feirantes que não sabem o custo do seu trabalho e não conseguem saber quanto ganham. Então, é muito importante”, disse Socorro. Representante da Federação dos Feirantes e Empreendedores do Pará, Socorro é da terceira geração de permissionários da feira.

Simpático, o vendedor de farinha José Dias, que há 30 anos tira o sustento da sua família do trabalho na feira, conta que aprendeu muito com as palestras. “As vendas pelo Whatsapp vão me ajudar muito e agora também penso oferecer o serviço de delivery. Trabalho com todo tipo de farinha. Aprendi que isso vai fidelizar o meu cliente. Hoje, com a palestra da coleta seletiva, também já sei como separar o lixo corretamente. Também estamos felizes com a revitalização da feira com as novas barracas, porque é com o que ganho na feira que pago os estudos das minhas filhas e também junto dinheiro para comprar minha casa”, disse.

Reinauguração – A Prefeitura de Belém vai entregar aos trabalhadores da feira da Batista Campos novas barracas, com material resistente e projetado de acordo com a necessidade de cada segmento. A previsão de entrega dos novos equipamentos é abril deste ano. Antes, os feirantes ainda vão ter uma última palestra. O tema será “Associativismo”.

“No próximo encontro vamos falar sobre associativismo, para que eles pensem numa gestão compartilhada junto com a Prefeitura, para dividir essas possibilidades modernização de gestão de feiras. Começamos com a feira do Jurunas, Batista Campos e vamos agora para o Telegráfo, mas o Programa de Capacitação Feirante Empreendedor vai atuar em outras feiras da cidade”, disse Regina Vilanova.