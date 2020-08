Secretaria de Transportes assegura pavimentação da PA-159 em Breves

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), executa o trabalho de construção e pavimentação de mais de 20 Km da PA-159, no município de Breves, no arquipélago do Marajó. As obras iniciaram em meados de julho e devem ser concluídas em 395 dias.

O trabalho, que já executou mais de 1 km de asfalto, faz parte do cronograma de obras da Setran, através do 9° Núcleo Regional (NR), que tem sede na cidade de Soure. Estão previstos na rodovia os serviços de terraplenagem, drenagem e obras de arte corrente, base e sub-base pavimentação em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), além de serviços de sinalização horizontal e vertical da via.

Segundo o titular da Setran, Pádua Andrade, a pavimentação atende um antigo sonho de moradores da região, já que o serviço no trecho dará plena trafegabilidade ao perímetro urbano de Breves até a Vila Aprocotane, próximo ao rio Tucano Açu, “melhorando a infraestrutura do município e garantindo o escoamento da produção do morador de Breves”, disse Pádua.

A PA-159 tem 25 km de extensão. Cinco quilômetros já foram pavimentados no ano passado.