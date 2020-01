Secretário de Cultura ironiza documentário pró-PT no Oscar

O dramaturgo e secretário especial de Cultura Roberto Alvim foi mais um a ironizar a indicação do documentário Democracia em Vertigem, de Petra Costa, ao Oscar. Em entrevista à Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Alvim disse que o longa sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff é uma ficção.

– Se fosse na categoria ficção, estaria correta a indicação. Isso só mostra como a guerra cultural está sendo travada não só aqui, mas em âmbito internacional.

Disponível na Netflix, o documentário traz imagens dos protestos de junho de 2013 além da prisão do ex-presidente Lula e a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Democracia em Vertigem disputa o Oscar de Melhor Documentário com o americano American Factory; a coprodução entre Irlanda e Tailândia, The Cave; o macedônio Honeyland; e a coprodução entre Reino Unido e Síria, For Sama.