Seduc abre matrículas para o ensino médio na escola técnica Dr. Celso Malcher, em Belém

Os paraenses Mayra Lourrana de Souza Silva, de Vitória do Xingu, e Victor Augusto de Alencar Menezes, de Belém, venceram a Olimpíada de Língua Portuguesa, nas categorias poema e memórias literárias, respectivamente.

Mayra Lourrana, aluna da Escola Municipal Daniel Berg, foi orientada pelo professor Edio Wilson Soares da Silva. Já Victor Augusto estuda no Colégio Militar de Belém e recebeu as orientações do professor Paulo Reinaldo Almeida Barbosa.

A Olimpíada de Língua Portuguesa, promovida pelo Itaú Social e Ministério da Educação (MEC), reconheceu 20 produções de todas as regiões do país, quatro em cada categoria: poema (5º ano do Ensino Fundamental), memórias literárias (6º e 7º anos), crônica (8º e 9º anos), documentário (1º ano do Ensino Médio) e artigo de opinião (3º ano do Ensino Médio).

Com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), tem como objetivo apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do Programa Escrevendo o Futuro, os professores realizam as oficinas de produção de texto com seus alunos.

O concurso se iniciou em fevereiro, com a abertura das inscrições para professores e alunos da rede pública. Recebeu 171.037 inscrições de todos os estados e teve adesão de 87,5% dos municípios brasileiros – total de 4.876 cidades. A principal novidade foi a inclusão do gênero documentário para alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio.



Em 2019, somente no Pará, foram 144 municípios participantes, com 2.144 escolas inscritas, cerca de 3.848 professores inscritos e 8.687 inscrições nas categorias. A Olimpíada passou a homenagear também autores brasileiros. Nesta edição, a homenageada foi a escritora mineira Conceição Evaristo. Houve novidades também entre as premiações, que passaram a incluir imersão pedagógica internacional para os professores e viagem cultural em território brasileiro para os estudantes. As escolas dos alunos vencedores receberão como prêmio acervo para reforço da biblioteca.



Os professores também concorreram na categoria Relato de Prática, na qual registram suas experiências com a realização das oficinas, descrevendo aprendizagens, descobertas, desafios e reflexões. A premiação dessa categoria ocorreu durante a etapa de semifinais.



O concurso conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.