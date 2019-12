Seduc aplica avaliação diagnóstica a mais de 130 mil alunos da rede estadual

A Secretaria de Estadual de Educação (Seduc) realiza na última quinta-feira (19) a avaliação diagnóstica perfil de saída. A avaliação está sendo aplicada a todas as turmas do 5º e 8º anos do ensino fundamental e 3ª série do ensino médio.

Esta ação faz parte do processo de monitoramento da aprendizagem estabelecido pelo Movimento Educa Pará. A primeira etapa da avaliação foi realizada em Outubro, onde foram analisadas as habilidades e competências do perfil de entrada dos alunos dessas mesmas séries.

Neste processo estão sendo avaliados 130.151 mil alunos de 872 escolas do Pará. “São as séries finais de cada ciclo de ensino, então é importante avaliar essas habilidades e também estabelecer um parâmetro com as avaliações nacionais”, explica a coordenadora de avaliações da Seduc Nilce Palheta.

Segundo ela, essa matriz de avaliação é a mesma utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) para avaliar o Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).

A secretária-adjunta de ensino Ana Paula Renato, explica que as avaliações diagnósticas são um importante instrumento para identificar e analisar habilidades e competências, bem como criar estratégias de intervenção pedagógica em tempo real e não apenas ao final ao ano letivo. Ela antecipa que no calendário de 2020 os estudantes farão três avaliações diagnósticas, de entrada, percurso e saída. As duas primeiras serão destinadas a estudantes do 1º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio. Já a segunda terá como público-alvo estudantes do 4º e 8º anos do fundamental e da 2ª série do médio.

Por Leidemar Oliveira (SEDUC)