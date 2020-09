Seduc começa preparação de estudantes que farão Enem: veja como acessar conteúdos

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) anunciou o início da preparação remota para os alunos que farão o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2020. As provas acontecerão em janeiro e fevereiro e a secretaria já disponibilizou acesso a conteúdo de estudos pela internet.

“A partir de agora, inicia-se uma ação integrada para reforçar os estudos dos alunos da 3ª série da Seduc que farão o Exame Nacional do Médio”, disse essa semana a Seduc. A Secretaria de educação disponibilizou na internet materiais de áudio, vídeo e cadernos de atividade. O material deve ser acessado pelos alunos.

O governo do Estado disse que nos próximos dias vai também disponibilizar chips com 20 GB de internet para que os alunos concluintes do Ensino Médio da rede pública estadual possam ter acesso aos conteúdos educativos. A previsão é que os chips possam ser recebidos na segunda quinzena de setembro.

A Secretaria de Estado de Educação também disse que retomou a parceria com a Google, no projeto Google For Education. Segundo a Seduc, isso “permite acesso gratuito e ilimitado a várias ferramentas educativas que irão conectar alunos e professores através de cadastro já criado”. A secretaria disse que acesso estaria disponível já a partir desta quinta-feira (3).

A Seduc disse ainda que professores da rede estadual de ensino que estão produzindo materiais para o Enem podem compartilhar o conteúdo no e-mail faleconosco@enempara.com .

Retorno presencial adiado

A Secretaria de Educação do Pará (Seduc) definiu essa semana que o retorno presencial às escolas só acontecerá a partir do mês de outubro, para todas as séries da rede pública – ainda que já esteja em vigor um decreto estadual que autorizou a retomada das aulas nas escolas públicas e privadas desde esta terça-feira (1º). A decisão do governo em adiar o retorno é baseada em critérios de segurança. Segundo informou o governo, a meta é assegurar a saúde e o bem-estar de estudantes, professores e demais trabalhadores da rede pública de ensino do Pará.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou na segunda-feira (31) que apenas os alunos do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual retornaram às atividades escolares, e remotamente. Segundo diz a Seduc, o objetivo é justamente garantir o preparo aos alunos que serão submetidos às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, em janeiro e fevereiro.

Enem ocorre em janeiro

As provas do Enem seguem marcadas para janeiro de 2021. Dia 17 é o 1º dia da aplicação do Enem impresso; e dia 24 é o 2º dia da aplicação do Enem impresso. Para o dia 31 de janeiro está agendado o 1º dia da aplicação do Enem Digital. No dia 7 de fevereiro será a aplicação do 2º dia de exames do Enem Digital.

Também estão agedadas para 24 de fevereiro a reaplicação do Enem PPL, dirigido a estudantes de unidades prisionais e socioeducativas. O 2º dia da reaplicação do Enem PPL está marcado para dia 25 de fevereiro.