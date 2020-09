Seel conclui curso para instrutores de futebol em Canaã dos Carajás

Trinta profissionais de Educação Física concluíram, no sábado (12), o curso para instrutores de futebol de campo no município de Canaã dos Carajás. A iniciativa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) durou quatro dias com conteúdos futebolísticos e conhecimentos para a retomada segura das atividades em tempos de pandemia. O município é o quinto a receber a ação.

Com todos os protocolos necessários de segurança, o curso foi dividido em três dias de aulas teóricas, na qual envolve desenvolvimento de habilidades de vida, como o autoconhecimento, relações interpessoais, lidar com o estresse, pensamento criativo, entre outras. E, além disso, o conteúdo trouxe os fundamentos de base do futebol de campo, expondo uma forma técnica e eficaz para obter bons resultados. Já no último dia, a aula prática contou com autoaprendizado dos participantes e entrega de certificados de conclusão do curso.

“O curso de capacitação veio a somar em nossa qualificação profissional, de uma forma bem didática e fácil absorção. Sem dúvida, a oportunidade nos proporcionou um vasto aprendizado para levarmos adiante aos nossos alunos”, conta a professora Keila Rodrigues.

O curso que capacita e aprimora os participantes que já trabalham ou desejam atuar como instrutores faz com que os profissionais possam agir de maneira eficiente em várias frentes. “Nós estamos tentando valorizar, cada vez mais, o trabalho desses profissionais que lidam com crianças e adolescentes. E, a cada município visitado vemos o quanto esse trabalho é fundamental, principalmente em nossas condições atuais, devido à Covid-19”, pontua Júlio Vieira, diretor de eventos da Seel.

Inscrições abertas para o projeto Gol do Brasil – Em Belém, o Gol do Brasil que atende crianças e adolescentes de seis a 17 anos da rede pública de ensino, está com as inscrições gratuitas para admissão de novos alunos para aulas de futebol.

As inscrições podem ser feitas na Seel, na avenida Augusto Montenegro, a partir das 9h. Os pais ou responsáveis pelos alunos devem apresentar a declaração de matrícula na rede pública de ensino, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e cópias do RG e CPF.

Por Bianca Rodrigues (SEEL)