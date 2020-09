Seel dá continuidade ao treinamento de futebol em Canaã do Carajás

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) segue com o curso para instrutores de futebol de campo, dessa vez no município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Ao todo, 30 alunos foram matriculados no treinamento que aborda os fundamentos, táticas e técnicas do futebol, associado aos protocolos de prevenção contra a Covid-19. A capacitação teve início nesta quarta-feira (9), no Centro de Formação Rute Sampaio, e segue até o próximo sábado (12).

Treinar profissionais que desejam atuar no futebol como instrutores e proporcionar o desenvolvimento de suas carreiras são os objetivos da iniciativa. “Estamos conseguindo realizar um ótimo trabalho em levar o curso para essas localidades, onde contribui com o crescimento de todos e faz com que o esporte se fortaleça na cidade”, frisou Arlindo Silva, secretário de Esporte e Lazer.

No primeiro dia de aula, a instrutora Rayssa Talino, integrante do projeto Gol do Brasil, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), repassou aos participantes a importância de desenvolver habilidades de vida, como o autoconhecimento, tópico eficaz para um bom desempenho dos profissionais que irão atuar em diferentes faixas etárias.

“Trabalhar com crianças e adolescentes me trouxe uma espécie de autoconhecimento, que me ajudou a reduzir o excesso de estresse e, na aula, aprendi a adquirir formas de resolver situações da melhor maneira possível”, conta o participante Rone Cardoso.

Canaã dos Carajás foi o quinto município a receber o curso para instrutores de futebol de campo, do projeto Gol do Brasil. Anteriormente, as cidades de Água Azul do Norte, Muaná, Pacajá e Curuçá foram contempladas.

Por Bianca Rodrigues (SEEL)